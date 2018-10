Berlin (ots) - Zum 30. Mal kürte AUTO BILD "Deutschlands besteAutofahrer" / Größte Fahrsicherheitsaktion Europas / Die Autofahrertraten für ihr Bundesland an / Preise: Mitsubishi Eclipse Cross,Vespa Citycruiser und Gutscheine für Formel E-RennenDie fähigsten Deutschen an Lenkrad und Pedalen heißen in diesemJahr Petra Kohlstädt aus Bielefeld in Nordrhein-Westfalen und IngoSchwartz aus Hamburg. Bei der größten Fahrsicherheitsaktion Europastriumphierten die beiden Gewinner mit den wenigsten Fehlern undholten jeweils den Gesamtsieg für ihr Bundesland.AUTO BILD und das Bundesverkehrsministerium suchten zum 30. Mal"Deutschlands beste Autofahrer". Im Oktober 2018 fand das Finale imFahrsicherheitszentrum in Linthe bei Berlin statt. Die Aufgaben: EinTheorietest und Prüfungen in den Bereichen Elektromobilität, Handlingund Fahrsicherheit. Weitere Informationen zum Wettbewerb unterwww.autobild.de/specials/deutschlands-beste-autofahrer/.Die Sieger wurden am 18. Oktober 2018 im Axel-Springer-Haus beieiner Abend-Gala ausgezeichnet, die von TV-Moderatorin undMotorsportlerin Lina Van de Mars präsentiert wurde. Als Preiserhalten die Gewinner den Titel "Deutschlands bester Autofahrer" undje einen Mitsubishi Eclipse Cross. Die Zweitplatzierten SandraWalenta aus Altusried in Bayern und Eike Guderian aus Mainz inRheinland-Pfalz gewinnen je eine Vespa Citycruiser. ChristinaBehrends aus Schkeuditz in Sachsen und Marcel Stolzenwald ausEggersdorf in Brandenburg auf dem dritten Rang bekommen je einenEvent-Gutschein für das Formel E-Rennen in Berlin.AUTO BILD Chefredakteur Tom Drechsler: "Europas größteFahrsicherheitsaktion feiert Jubiläum. Zum 30. Mal in Folge zeigen'Deutschlands beste Autofahrer' ihre Geschicklichkeit an Steuer undPedalen und beweisen, dass sie die wahren Helden der Straße sind."Mehr Infos zur Veranstaltung unter www.autobild.de/dba.Über AUTO BILDAUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, präsentiert jedenFreitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreicheTests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und vieleServicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche,Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern undSchwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mitpräzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTOBILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.http://ots.de/BbuI4DPressekontakt:Christian SenftTel.: +49 30 2591 77610Email: christian.senft@axelspringer.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell