AUTO BILD wählt CTEK CT5 TIME TO GO zum Produkt des Jahres

CTEK, die weltweit führende Marke für Ladelösungen für Fahrzeuge, freut sich über die Auszeichnung zum "Produkt des Jahres" in der führenden deutschen Autozeitschrift "AUTO BILD (https://www.autobild.de/artikel/produkte-des-jahres-21009295.html)".Die AUTO BILD-Jury, bestehend aus erfahrenen Testern, wählte das CT5 TIME TO GO (https://www.ctek.com/de/batterieladegerat-12v-24v/ct5-time-to-go-eu) Ladegerät von CTEK zum Produkt des Jahres in der Kategorie Werkstattausrüstung: "Das CT5 TIME TO GO ist ein zuverlässiger Helfer. Es erfüllt seine Aufgabe sehr gut, ist einfach zu bedienen und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen."Diese Auszeichnung folgt auf den Testsieg des CTEK CT5 TIME TO GO im AUTO BILD Vergleichstest im September diesen Jahres. Die AUTO BILD hat zusammen mit der Prüforganisation KÜS acht Autobatterie-Ladegeräte, darunter der Marken CTEK, Noco, Gys und Bosch, getestet. Das CT5 TIME TO GO erzielte im Test 428 von möglichen 460 Punkten in 23 verschiedenen Testphasen, die die Bereiche Verarbeitungsqualität, Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Leistung und Qualität abdeckten. Die Höchstpunktzahl erzielte das Ladegerät dabei in der Qualitätsprüfung.Christian Fritz, Sales Manager Deutschland: "Wir sind sehr stolz darauf, diese Auszeichnung von der AUTO BILD erhalten zu haben. Sie ist ein weiterer Beweis für die fortschrittliche Technologie des CT5 TIME TO GO sowie für seine Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, die den Bedürfnissen der heutigen Autofahrer entsprechen."Diese Auszeichnung ist ein schönes, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für uns alle bei CTEK! Wenn Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk in letzter Minute sind, ist das CT5 TIME TO GO die perfekte Wahl für den Autoliebhaber. Es bleibt noch genug Zeit um es rechtzeitig zu Weihnachten zu bestellen!", fügt er hinzu.Das CTEK CT5 TIME TO GO lädt, konditioniert und pflegt alle Arten von 12-V-Blei-Säure-Batterien des Typs NASS, Wartungsfrei, Ca/Ca, GEL, AGM und EFB – beide letzteren Typen sind in modernen Start-Stop-Fahrzeugen im Einsatz. Wie alle CTEK-Produkte ist auch das CT5 TIME TO GO leicht zu bedienen und funktioniert vollautomatisch. Weiterhin ist es funkenfrei, sicher in der Anwendung und verpolungsgeschützt. Die Herstellergarantie umfasst 5 Jahre.Für weitere Informationen oder um den nächstgelegenen Händler zu finden, besuchen Sie www.ctek.comGegründet in Dalarna, Schweden, ist CTEK die führende globale Marke für Batterieladelösungen, insbesondere für das Laden von Fahrzeugen.CTEK vertreibt seine Batteriemanagementsysteme für alle Arten von Bleisäure-, Lithium- (LiFePO4) und Elektrofahrzeugbatterien weltweit und arbeitet mit mehr als 50 führenden Fahrzeugherstellern zusammen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die täglichen Anforderungen im privaten, als auch im professionellen Fahrzeugbereich.CTEK ist stolz auf seine einzigartige Kultur, die auf einer Leidenschaft für Innovation und einem tiefen Engagement für den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Mobilität basiert, indem branchenführende ESG-Standards eingehalten werden.