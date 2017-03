AUTO BILD exklusiv: Wucher an der Ladesäule: Strom teurer als Benzin (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Hamburg (ots) -Strom an öffentlichen Spendern bis zu doppelt so teuer wieKraftstoff / Grund: Abrechnung nach Ladezeit pro Stunde / Behördenverteidigen Abrechnungsart / Strom aus eigener Ladebox deutlichgünstigerElektroautos fahren günstig? Leider nein, wie AUTO BILD in deraktuellen Ausgabe 9/2017 (EVT: 3.3.2017) exklusiv berichtet. UmEnergie für 100 Kilometer an einer öffentlichen Standard-Ladesäule inder Berliner Innenstadt zu zapfen, muss ein aktueller e-Golf fastvier Stunden für 19,80 Euro am Stecker hängen. Zum Vergleich betanktedie Redaktion einen Golf TSI mit Verbrennungsmotor. Das Ergebnis: Beidem Benziner reichen 9,65 Euro für 100 Kilometer. AUTO BILD-RedakteurClaudius Maintz: "Standard-Zapfanlagen spenden zwar mit elf oder 22Kilowatt Wechselstrom, aber die meisten e-Autos können wegen ihrerlangsamen Wechselstrombuchsen davon nur einen Bruchteil aufnehmen.Der aktuelle e-Golf schafft nur 3,7 Kilowatt pro Stunde. Bei einerAbrechnung nach Ladezeit wird das schnell ein teurer Spaß."Schneller und etwas günstiger geht es anHochgeschwindigkeits-Stromspendern, die mit 50 Kilowatt Gleichstromliefern. Der dafür notwendige Schnelllade-Anschluss am e-Auto gehörtallerdings nicht zur Standard-Ausstattung. Der e-Golf war in nur 24Minuten mit Strom aus dem Turbo-Lader für 100 Kilometer versorgt.Kostenpunkt: 11,55 Euro - und damit immer noch teurer als Benzin.Die öffentlichen Ladesäulen werden von der Stadt bereitgestellt.Rund 10.000 Euro kostet die Standard-Ausführung, Turbo-Stromspenderetwa das dreifache. Obwohl der Bund die Zapfanlagen bis 2020 mit 300Millionen Euro fördert, muss die Stadt die Milliardeninvestitionenwieder reinholen. Die Lösung: Der Strom wird nach Ladezeit pro Stundeabgerechnet. Berlins Behörden verteidigen diese Art der Abrechnung."Die teure Infrastruktur wird andernfalls nicht nur zum Laden,sondern auch zum Gratisparken genutzt", sagt Herrmann Blümel von derSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Immerhin: InKürze werde zumindest minutengenau abgerechnet."Kein Wunder also, dass in Ballungsräumen 85 Prozent derE-Auto-Besitzer ihr Fahrzeug zu Hause laden", so Maintz. "An dereigenen Ladebox zahlen sie für eine Reichweite von 100 Kilometern nur4,35 Euro. Da lohnt sich der Anschaffungspreis für die privateZapfstation: Bei 600 Euro geht es los. Noch billiger fährt nur, werseinen Strom selbst erzeugt."Den Artikel "Strom teurer als Benzin" lesen Sie in der aktuellenAusgabe 9/2017 von AUTO BILD, die am 3. März 2017 erscheint. AUTOBILD im Internet: www.autobild.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei / BildrechteAUTO BILDÜber AUTO BILD:AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, präsentiert jedenFreitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreicheTests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und vieleServicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche,Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern undSchwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mitpräzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTOBILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.Pressekontakt:Redaktion AUTO BILDClaudius MaintzTelefon: (040) 347 23663E-Mail: claudius.maintz@autobild.deAgenturKatharina HardtJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 84E-Mail: k.hardt@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell