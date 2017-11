AUTO BILD deckt auf: Verdacht auf Subventionsbetrug bei Tesla

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Hamburg (ots) - Vorwurf der Verbrauchertäuschung und desunlauteren Wettbewerbs / Bundesamt für Wirtschaft undAusfuhrkontrolle (BAFA) prüft den FallDer US-Autobauer Tesla steht im Verdacht, sich in Deutschlandwiderrechtlich staatliche Subventionen erschlichen zu haben. Dasberichtet AUTO BILD in der aktuellen Ausgabe 48/2017 (EVT:1.12.2017). Hintergrund: Bei Neuzulassung eines rein elektrischbetriebenen Fahrzeugs können Autofahrer einen Umweltbonus von 4.000Euro beantragen. Den Betrag zahlen je zur Hälfte die Autoherstellerund das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). DamitKunden den Umweltbonus erhalten, muss der Preis desBasis-Fahrzeugmodells unter 60.000 Euro netto liegen - dann bekommensie auch bei höherpreisigen Versionen des gleichen Automodells denstaatlichen Zuschuss. Das ist bei dem Model S 75D von Tesla der Fall- allerdings fehlen dann wichtige Extras wie Rückfahrkamera,Spurhalteassistent und Parksensoren. Diese lassen sich alsKomfortpaket für 13.101 Euro brutto dazukaufen - angeblich optional.Doch AUTO BILD-Recherchen ergeben: Das Model S 75D gibt es ohne dieseExtras nicht zu kaufen.Um das zu überprüfen, bestellt ein AUTO BILD-Testkäufer anonym dasBasismodell ohne Komfortpaket online. Daraufhin meldet sich einTesla-Kundenberater telefonisch bei ihm, der ihm erklärt, dass dasModel S 75D nicht ohne Extras erhältlich sei. Beim Basismodell gehees einzig darum, "den Umweltbonus mitzunehmen". Die Redaktionberichtet außerdem von Kunden, die Ähnliches erlebt haben. Entwederstornierte Tesla die Bestellungen des Model S 75D ohne Extras oderdas Auto wurde zum Basispreis - allerdings mit Komfort-Ausstattung -geliefert.AUTO BILD vermutet: Tesla baut das Basismodell nicht ohne Extras.Damit stehen die Vorwürfe des unlauteren Wettbewerbs und derVerbrauchertäuschung im Raum - und der Druck auf Tesla nimmt zu.Durch die AUTO BILD-Recherchen ist das BAFA auf den Fall aufmerksamgeworden und kündigt an, diesen umfassend zu prüfen. Am Ende könntedas Model S wieder von der Liste der förderfähigen Autos gestrichenwerden.Den vollständigen Artikel "Falsches Spiel von Elon Musk" lesen Siein der aktuellen Ausgabe 48/2017 von AUTO BILD, die am 1. Dezember2017 erscheint. AUTO BILD im Internet: www.autobild.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfreiÜber AUTO BILD:AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, präsentiert jedenFreitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreicheTests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und vieleServicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche,Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern undSchwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mitpräzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTOBILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.Pressekontakt:Katharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell