AUTO BILD / Wissenschaftlich erwiesen: Unsere Autos sind aggressiv (FOTO)

Hamburg (ots) -Design-Professor Paolo Tumminelli analysiert in AUTO BILD siebenMerkmale, die aggressives Front-Design ausmachen / Darunter: Größe,Pfeilsymbolik und Panzer-KarosserieZusammengekniffene Augen, riesige Mäuler, Fenster wieSchießscharten: Das Design aktueller Autos wirkt bedrohlich. Hinterder aggressiven Formensprache steckt Prinzip, denn bei den Kundenscheint das Spiel mit den Muskeln gut anzukommen. Doch wie erreichendie Hersteller das bedrohliche Aussehen moderner Automodelle? AUTOBILD hat für die aktuelle Ausgabe 4/17 (EVT: 27.1.2017) den bösenBlick entschlüsselt. Dabei stützt sich die Analyse auf die Ergebnisseder Untersuchung von Paolo Tumminelli, die der Redaktion exklusivvorliegen. Tumminelli ist Design-Professor und Direktor des"Goodbrands Institute for Automotive Culture". Er konzentriert sichfür seinen Bericht auf die Frontpartie, die den Charakter einesAutomobils wesentlich prägt. Tumminelli hat sieben Merkmaleherausgearbeitet, die - allein oder in Kombination - aggressivesAutodesign ausmachen. "Die Autofronten sind so gestaltet, dass siemit anderen Zeichen von Gefahr, Aggression oder Wut assoziiertwerden", sagt AUTO BILD-Redakteur Matthias Moetsch. "Das könnenaufgerissene Mäuler bei Tieren genauso sein, wie eine wütende Mimikbei Menschen."Das erste Prinzip ist die Größe, denn Stattlichkeit wirkteinschüchternd. Vor allem die Größe der Stirnfläche ist entscheidendfür die Wirkung auf den Betrachter. Bei den derzeit beliebten SUV istdiese Eigenschaft besonders stark ausgeprägt. Der BMW i3 ist miteinem anderen Merkmal ausgestattet, das ihn gefährlich wirken lässt:Dach, Haube und Teile des Stoßfängers sind bewusst abgesetzt - essieht aus, als trage das Auto eine schwarze Maske. Das schafftDistanz zum Fahrzeug, es wirkt bedrohlich. Ein weiteres Prinzip folgtder Natur: Verhalten sich Tiere angriffslustig, zeigen sie ihrGebiss. Bei modernen Autos werden Kühlermasken immer größer, dieFahrzeuge machen also den Eindruck, als würden sie das Maulaufreißen.Auch die Pfeil-Symbolik zweier spitz zulaufender Linien findetsich auf der Front beinahe aller aktuellen Automodelle - sie stehtfür Schnelligkeit und Gefährlichkeit. Der Range Rover Evoque machtdeutlich, welches Design Autos außerdem bedrohlich wirken lässt: einhoher Grundkörper und relativ kleine Fenster. Mit den schmalenSehschlitzen erinnert die Karosserie an die eines Panzers.Zusammengekniffene Augen in Verbindung mit von unten nach obenverlaufenden Augenbrauen werden rund um den Globus als wütenderGesichtsausdruck verstanden. Autodesigner machen sich das Prinzip,wie beim Lexus RX, zunutze. Das letzte Merkmal, das Tumminellidefiniert, ist der Ellenbogen: Ein schmaler Aufbau auf einem breitenUnterbau signalisiert Potenz und findet sich in der Formensprachevieler aktueller Pkw-Modelle wieder.Matthias Moetsch: "Dominanzgehabe gehört nicht auf die Straße -doch genau das vermittelt die Formensprache aktueller Automodelle.Gutes Design hingegen bringt das Wesen der Technik an die Oberfläche,gutes Design ist Kommunikation. Wir brauchen dringend wieder mehrEleganz, Transparenz und Leichtigkeit!"Den Artikel "AUTO BILD entschlüsselt den bösen Blick" lesen Sie inder aktuellen Ausgabe 4/2017 von AUTO BILD, die am 27. Januar 2017erscheint.