AUTO BILD / Nach Update von VW-Betrugssoftware: Defekte Abgasrückführung durch Rußablagerungen? (FOTO)

Hamburg (ots) -Hinweise auf beschädigte Abgasrückführungs-Systeme durch höhereRußpartikelbildung nach Update / VW spricht von Einzelfällen /Hersteller gibt in Deutschland keine Garantie auf nachgebesserteAutosAnfang letzten Jahres hat VW einen Rückruf gestartet: AlleVW-Diesel mit Manipulationssoftware bekommen ein Update. Die neueSoftware soll die Autos auf einen legalen Stand bringen. Wie AUTOBILD in der aktuellen Ausgabe 8/2017 (EVT: 24.2.2017) berichtet,mehren sich nun allerdings Hinweise, dass nach dem Update dieAbgasrückführung schneller verschleißen könnte. Dieses Bauteil leitetüber ein Ventil einen Teil der Abgase zurück in die Brennräume undsenkt so den Stickoxid-Ausstoß. Dabei erhöht sich jedoch derRußpartikelausstoß; infolgedessen kann es zu Verkrustungen derAbgasrückführung kommen. Mögliche Folgen: Der Motor schaltet insNotlaufprogramm oder lässt sich nicht mehr starten. Während VW vonEinzelfällen spricht, zeichnet der Düsseldorfer Rechtsanwalt TobiasUlbrich ein anderes Bild: Allein in seiner Kanzlei seien bei mehr als50 Mandanten Teile des Abgasrückführungs-Systems unmittelbar oderkurz nach dem Update ausgefallen.Die Kosten für den Tausch des Abgasrückführungsventils bei VWbelaufen sich je nach Modell auf 700 bis 1.700 Euro. In den meistenFällen zeigt sich VW allerdings kulant und übernimmt die Kosten, auchwenn das Auto schon älter ist. "VW tut alles, um zu verhindern, dassKundenbeschwerden über mögliche Folgeschäden des Updates in dieÖffentlichkeit gelangen", so Tobias Ulbrich. Das nämlich gefährde denRückruf, den VW unbedingt durchziehen will. Denn wer per Updatenachbessern lässt, für den ist die Rückabwicklung des Kaufvertragsviel schwieriger.Auf Nachfrage von AUTO BILD beteuert VW, das Update habe "keinennegativen Einfluss auf die Funktion und Wirkungsweise desAbgasrückführungs-Systems". Unbeantwortet blieben die Fragen nachvorzeitigem Verschleiß und übermäßiger Verkrustung. Eine Garantie aufnachgebesserte Autos gibt der Hersteller in Deutschland nicht. Andersin den USA: Hier gewährt VW seinen Kunden auf nachgebesserteBetrugsautos teilweise eine Garantie für elf Jahre oder 260.000Kilometer ab Auslieferung - auch auf die Abgasrückführung.Den Artikel "Update für VWs Betrugsdiesel: Wirklich keineNebenwirkungen?" lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 8/2017 von AUTOBILD, die am 24. Februar 2017 erscheint.