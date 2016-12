AUTO BILD-Test: Porsche-Werkstätten fallen bei Arbeitsleistung und Service durch (FOTO)

Hamburg (ots) -Acht Porsche-Werkstätten im Test / Kfz-Betriebe übersehen einDrittel aller Fehler / Mangelnde Servicequalität / Testsieger istLöhr Sportfahrzeuge in Koblenz / Porsche-Zentrum Stuttgart erhältGesamtnote "mangelhaft"Dass Kunden für die Autos der Luxusmarke Porsche tief in dieTasche greifen müssen, ist nicht neu. Dass Vertragswerkstätten beiInspektionen überhöhte Preise verlangen allerdings schon. Das fanddie Redaktion im Werkstatt-Test der aktuellen AUTO BILD-Ausgabe51/2017 (EVT: 23.12.2016) heraus. Damit nicht genug: Die achtüberprüften Werkstätten fanden nur 71,9 Prozent der eingebautenFehler - die schlechteste Quote aller Premiummarken in den letztenzehn Jahren. Für den Werkstatt-Test präparierte die Redaktiongemeinsam mit der Dekra acht Porsche 911 mit jeweils sechs Mängeln.Darunter: ein eingerissenes Wischblatt, Kühlwasser unter Minimum undeine lose Unterbodenverkleidung. Diese Fahrzeuge gaben sie zurInspektion in sieben als Porsche-Zentren firmierende Betriebe und indie Werksniederlassung in Zuffenhausen. Alle Werkstätten habenidentische Wartungsvorschriften: Die Mängel sollten also von denTestkandidaten problemlos erkannt und behoben werden. Auch die Preisesind so vergleichbar. "Unterm Strich war es der bisher teuersteWerkstatt-Test von AUTO BILD - und einer der schlechtesten", sagtAUTO BILD-Mitarbeiter Hendrik Dieckmann. "Schockierend: Fünfmalwurden die bis zu 300 km/h schnellen Elfer mit lockererUnterbodenverkleidung auf die Straße gelassen. Das istlebensgefährlich!"Keine Werkstatt wird mit dem "Goldenen Schraubenschlüssel"ausgezeichnet. Diesen gibt es nur für die Note "sehr gut" beiArbeitsleistung und Service. Löhr Sportfahrzeuge in Koblenz erzieltals einzige Werkstatt die volle Punktzahl bei der Arbeitsleistung,bekommt aber Abzug beim Service. In dieser Kategorie schafft keinKfz-Betrieb eine bessere Note als "befriedigend". Das liegt vor alleman der überhöhten Preisgestaltung. So berechnet das Sportwagen-CenterSchmidt + Koch in Bremen 75 Euro für das Ab- und Anschrauben von vierRädern. Tölke & Fischer Sportwagen in Willich schreibt 26 Euro fürdas in Sekunden erledigte Anclipsen der neuen Wischblätter auf dieRechnung. Gottfried Schultz Sportwagen in Düsseldorf verlangt für dasBeseitigen von Laub in den Lufteinlässen knapp 54 Euro. LautWartungsanweisung ein ungerechtfertigter Kostenpunkt, da dasBestandteil der Wartungspauschale ist. Auch im Porsche-ZentrumStuttgart soll der Kunde für eine Zusatzleistung bezahlen, dieeigentlich Bestandteil jeder Wartung ist.Die Werksniederlassung in Stuttgart bekommt aber nicht nur dieNote "mangelhaft" für den schwachen Service. Auch bei derArbeitsleistung fällt sie durch. Ganze vier der sechs Fehlerübersehen die Mitarbeiter. Hendrik Dieckmann: "Unser Test zeigt, dassdie Kfz-Betriebe oftmals mehr abkassieren als eigentlichgerechtfertigt ist. Porsche-Fahrer sollten ihre Rechnung daher genauprüfen. Viel schlimmer aber ist, dass sich zu der offensivenPreisgestaltung eine indiskutable Arbeitsleistung gesellt."Den Porsche-Werkstatttest lesen Sie in der aktuellen Ausgabe51/2016 von AUTO BILD, die am 23. Dezember 2016 erscheint. AUTO BILDim Internet: www.autobild.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei / BildrechteAUTO BILDÜber AUTO BILD:AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, feiert 2016 30-jährigesJubiläum. Das Fachmagazin präsentiert jeden Freitag die ganze Weltdes Autos: Modelle von Morgen, umfangreiche Tests undTechnik-Analysen, spannende Reportagen und viele Servicethemen. Dazugehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche, Werkstatt- undReifentests, das Aufdecken von Fehlern und Schwachstellen undnatürlich die Faszination des Fahrens. Mit präzisen Testmethoden undaufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTO BILD Woche für Woche dieAuto-Instanz für Millionen von Autofahrern.Pressekontakt:Redaktion AUTO BILDBernd VolkensTelefon: (040) 347-24730E-Mail: bernd.volkens@autobild.deAgenturKatharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell