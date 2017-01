AUTO BILD-Test: Hände weg von diesen Freisprechanlagen! (FOTO)

Hamburg (ots) -Zehn Bluetooth-Freisprecheinrichtungen zwischen 19 und 80 Euro imTest / Entscheidend sind Sprachqualität und Handhabung / Prim vonB-Speech und BT-FSE 1 von Conrad fallen durch / Parrots Minikit Neo 2HD auf Platz einsTelefonieren mit Handy am Ohr ist für Autofahrer verboten: Schonein kurzer Griff zum Mobiltelefon sorgt für gefährliche Ablenkung.Knöllchenfrei und sicher telefoniert man während der Fahrt mitFreisprechanlagen. Doch welches Gerät bietet die beste Qualität? Dashat die Redaktion für die aktuelle AUTO BILD-Ausgabe 2/17 (EVT:13.1.2017) getestet. Zehn Bluetooth-Freisprechanlagenunterschiedlicher Hersteller von 19 bis 80 Euro standen auf demPrüfstand. "Aufgrund der katastrophalen Sprachqualität und schlechtenHandhabung holt das Modell Prim von B-Speech für rund 25 Euro nur dieNote 'mangelhaft' und landet damit auf dem letzten Platz", sagt AUTOBILD-Mitarbeiter Christian Bruns. "Hersteller Parrot macht mit demMinikit Neo 2 HD für knapp 60 Euro hingegen fast alles richtig: Danktoller Sprachsteuerung und Übertragungsqualität sowie der einfachenBedienung ist es Testsieger."Wichtig für eine sichere Fahrt ist vor allem eine guteSprachqualität. Denn Verzerrungen, Rauschen oder Rückkopplungenlenken vom Straßenverkehr ab. In dieser Kategorie können neben demTestsieger das Modell Buddy von Super Tooth (ca. 43 Euro) auf Platzzwei, Freeway von Jabra (ca. 67 Euro) auf dem dritten Rang und Tripvon JBL auf Platz vier (ca. 80 Euro) punkten.Die Redaktion hat auch die Positionierung der Geräte bewertet: Fürgrößtmögliche Fahrsicherheit müssen die Freisprecheinrichtungen guterreichbar sein, dürfen aber das Blickfeld des Fahrers nichteinschränken. Zudem muss das Modell benutzerfreundlich sein. Dafürsind große Tasten mit intuitiver Bedienung und eine vernünftigfunktionierende Sprachsteuerung entscheidend. Bei der Handhabung kanndas Hands Free Kit von GHB für rund 19 Euro (Platz 5) nichtüberzeugen: Es kommt mit einem wackeligen Magnethalter.Das BT-FSE 1 von Conrad (ca. 22 Euro) auf dem vorletzten Platzfällt wie das Schlusslicht des Herstellers B-Speech sowohl bei derSprachqualität als auch bei der Handhabung durch. Christian Bruns:"Telefonate, die vom Autofahrer Konzentration erfordern, schlechterHalt und eine fummelige Bedienung: Hände weg von diesenFreisprechanlagen. Denn sie erfordern zu viel Aufmerksamkeit vomAutofahrer - ein echtes Sicherheitsrisiko!"Den Artikel "Zehn Bluetooth-Freisprechanlagen im Test" lesen Siein der aktuellen Ausgabe 2/2017 von AUTO BILD, die am 13. Januar 2017erscheint. AUTO BILD im Internet: www.autobild.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei / BildrechteAUTO BILDÜber AUTO BILD:AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, präsentiert jedenFreitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreicheTests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und vieleServicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche,Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern undSchwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mitpräzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTOBILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.Pressekontakt:Redaktion AUTO BILDBernd VolkensTelefon: (040) 347 24730E-Mail: bernd.volkens@autobild.deAgenturKatharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell