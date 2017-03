AUTO BILD: Reichsbürger zum Idiotentest?

Hamburg (ots) - Sie zahlen kein Bußgeld und argumentieren wirr.Doch gegen die sogenannten Reichsbürger gibt es bislang wenigHandhabe.Wie irre muss man sein, um nicht mehr Auto fahren zu dürfen? DieseFrage beschäftigt derzeit Verwaltung und Justiz im Zusammenhang mitden sogenannten Reichsbürgern. Wie das Fachmagazin AUTO BILD inseiner aktuellen Ausgabe 12/2017 (EVT: 24.3.2017) berichtet, gibt dasVerwaltungsgericht Berlin den Behörden nun Rückendeckung, dieReichsbürger zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) zuschicken, wenn die sich bei Verkehrsverstößen mit abstrusenArgumenten aus der Verantwortung stehlen. Reichsbürger lehnen dieBundesrepublik und ihre Gesetze ab, berufen sich auf die Grenzen desDeutschen Reiches vor dem Ersten Weltkrieg und drucken sich dieentsprechenden Führerscheine und Pässe eigenmächtig aus. BehördlicheEntscheidungen weisen sie als 'Einmischung aus dem Ausland' zurück.Die Begründung des Gerichts für den sogenannten "Idiotentest":Behörden seien nicht in der Lage, eine psychische Erkrankung zuerkennen und ihre Gefährlichkeit zu bewerten. Bestünden Zweifel amRealitätssinn eines Autofahrers, sei eine MPU angebracht. Bislangkamen Reichsbürger oft ungeschoren davon, weil eine eindeutigegesetzliche Regelung fehlt. Laut Koalitionsvertrag sollteBundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bis Ende derLegislaturperiode die MPU eigentlich vollständig überarbeiten. Ob esdazu kommen wird, ist jedoch fraglich.Den vollständigen Artikel "Verwirrt und gefährlich: Reichsbürgerzum Idiotentest" lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 12/2017 von AUTOBILD, die am 24. März 2017 erscheint. AUTO BILD im Internet:www.autobild.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfreiÜber AUTO BILD:AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, präsentiert jedenFreitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreicheTests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und vieleServicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche,Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern undSchwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mitpräzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTOBILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.Pressekontakt:Martina WarningJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 80E-Mail: m.warning@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell