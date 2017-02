AUTO BILD / Neue Langlaster: Die Gefahr lauert im Tunnel (FOTO)

Hamburg (ots) -Seit 1. Januar 2017 sind Lkw mit 25,25 Metern Länge imRegelbetrieb in Deutschland unterwegs / Dobrindt setzt sich beiGenehmigung über Sicherheitsbedenken der Experten hinweg / BesonderesVerkehrsrisiko: Zu kleine Nothaltebuchten in TunnelnNicht erst seit dem verheerenden Mont-Blanc-Tunnel-Unglück 1999,bei dem durch einen Lkw-Brand 39 Menschen ums Leben kamen, habenviele Autofahrer bei Tunneldurchfahrten ein mulmiges Gefühl. Die"Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln"wurden 2006 zwar verschärft. Die neuen Lang-Lkw, die nachfünfjähriger Testphase seit Anfang des Jahres offiziell inDeutschland unterwegs sind, stellen dabei allerdings ein neuesVerkehrsrisiko dar. Das berichtet AUTO BILD in der aktuellen Ausgabe7/17 (EVT: 17.2.2017). Mit einer Länge von bis zu 25,25 Metern sindsie fast sieben Meter länger als normale Kombigespanne. Das Problem:Viele der bundesweiten Tunnel sind nicht für die großen Lkwausgerichtet. AUTO BILD-Redakteur Matthias Moetsch: "InNothaltebuchten, die die gesetzlich vorgeschriebene Länge von 40Metern haben, können Lkw-Fahrer die Gigaliner kaum parallel zurTunnelwand abstellen. Sie ragen dann gefährlich auf die Fahrbahn."Eine zusätzliche Bedrohung sind die etwa 20 Straßentunnelbundesweit, die mehr als 900 Meter lang sind, aber keinenSeitenstreifen haben. Lkw können so selbst bei kleinen Pannen denganzen Tunnel blockieren. Mit der großvolumigen Ladung der Megalinerergeben sich außerdem neue Gefahrenlagen im Falle von Bränden -darauf sind die meisten Tunnel nicht ausgelegt.Diese Bedenken werden auch im Abschlussbericht der Bundesanstaltfür Straßenwesen nach der fünfjährigen Testphase geäußert. DieExperten empfehlen etwa, die Nothaltebuchten auf 60 Meter zuverlängern. Trotz dieser Sicherheitsbedenken hatBundesverkehrsminister Alexander Dobrindt den Regelbetrieb nahezu imAlleingang ohne parlamentarische Beratung genehmigt. Die Umbauten derkritischen Verkehrspunkte muss der Steuerzahler tragen. Nochschwerwiegender allerdings ist: Bis es dazu kommt, sind die Lang-Lkweine große Gefahr im Straßenverkehr.Den Artikel "Gefahr im Tunnel" lesen Sie in der aktuellen Ausgabe7/2017 von AUTO BILD, die am 17. Februar 2017 erscheint. AUTO BILD imInternet: www.autobild.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei / BildrechteAUTO BILDÜber AUTO BILD:AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, präsentiert jedenFreitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreicheTests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und vieleServicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche,Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern undSchwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mitpräzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTOBILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.Pressekontakt:Redaktion AUTO BILDMatthias MoetschTelefon: (040) 347 27057E-Mail: matthias.moetsch@autobild.deAgenturKatharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell