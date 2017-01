AUTO BILD-Konzeptvergleich: Kombi schlägt SUV (FOTO)

Hamburg (ots) -Vergleich von acht SUV mit Kombi-Schwestermodellen / Kombis siegensechsmal / Ausschlaggebend sind v. a. Fahrdynamik, Platzkapazität undPreisSUV setzen auf rustikale Optik - und werden damit immer beliebter:2016 lag der Anteil der sportlichen Geländewagen an denNeuzulassungen in Deutschland bei etwa 21 Prozent. Damit stellt derSUV nach der Kompaktklasse schon das zweitgrößte Segment. Das habenauch die Autohersteller erkannt: Vor allem bei Klein- undKompaktwagen entwickelt inzwischen fast jede Marke eine Variante imOffroad-Look. Doch welche handfesten Vorteile bietet der SUV -abgesehen von der erhöhten Sitzposition, der hohen Anhängelast unddem Abenteuer-Image? AUTO BILD hat für die aktuelle Ausgabe 1/17(EVT: 5.1.2017) SUV von acht Herstellern mit ihren jeweiligenKombi-Schwestermodellen verglichen und auf Alltagstauglichkeitgeprüft. Das Ergebnis: In sechs Fällen hat der Kombi die Nase vorn.AUTO BILD-Redakteur Lars Busemann: "SUV bieten im Vergleich zu Kombismeistens keine Vorteile: Sie fahren fast immer träger, verbrauchenmehr, haben manchmal sogar weniger Platz und sind meist noch deutlichteurer."Am klarsten fällt das Ergebnis bei Fiat aus. Der neu entwickelteSUV 500X 1.4 MultiAir kann nicht überzeugen: Die Lenkung istgefühllos, die Schaltwege sind zu lang und der Bildschirm ist zuklein. Der Tipo Kombi hingegen ist leiser, federt geschmeidig undbietet mehr Platz. Zudem ist er mit einer größeren Multimedia-Einheitausgestattet, die sich einfacher bedienen lässt. Auch der Dacia Loganliegt in fast allen Kategorien vor seinem SUV-Schwestermodell, demDuster. Dasselbe Bild ergibt sich bei BMW und Mercedes. Hier siegendie Kombis vor allem bei Fahrleistung und Fahreigenschaften. Der BMW318i Touring fährt agil und schaltet feinnerviger als der X1. Auchdas Mercedes T-Modell der C-Klasse ist schneller, wendiger und kommtmit einem größeren Kofferraum als das GLC Coupé.In zwei Fällen siegt der SUV über den Kombi - wenn auch beide Maleknapp. Der VW Tiguan kann sich gegenüber dem Passat behaupten: Erbietet gute Qualität und ist dabei noch günstiger als dasKombi-Modell. Der Kia Sportage setzt sich gegen den Kia Optima durch.Hier ist entscheidend, dass er variabler und komfortabler ist. "AmEnde steht es sechs zu zwei für den Kombi - viel klarer hätte derSieg kaum ausfallen können", sagt Lars Busemann. "Autokäufer solltensich vor dem Kauf fragen, ob sie sich für einen SUV entscheiden, dervor allem auf den Coolness-Faktor setzt, oder für einen Kombi unddamit einen echten Allrounder."Den Vergleich "SUV oder Kombi?" lesen Sie in der aktuellen Ausgabe1/2017 von AUTO BILD, die am 5. Januar 2017 erscheint. AUTO BILD imInternet: www.autobild.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei / BildrechteAUTO BILDÜber AUTO BILD:AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, präsentiert jedenFreitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreicheTests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und vieleServicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche,Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern undSchwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mitpräzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTOBILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.Pressekontakt:Redaktion AUTO BILDLars BusemannTelefon: (040) 347-29195E-Mail: lars.busemann@autobild.deAgenturKatharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell