AUTO BILD Exklusiv-Interview: Opel-Chef Neumann kündigt dritte gemeinsame Baureihe mit PSA an (FOTO)

Seit 6. März 2017 ist der milliardenschwere Deal unter Dach undFach: Der traditionsreiche Autobauer Opel wird vom französischenKonzern PSA (Peugeot, Citroën, DS) übernommen. Im Exklusiv-Interviewauf autobild.de mit AUTO BILD-Chefredakteur Bernd Wieland äußert sichOpel-Chef Karl-Thomas Neumann jetzt zum ersten Mal über die neueMarke im PSA-Konzern. Nach dem Crossland X und dem Grandland Xkündigt er ein neues Modell an. "Im kommenden Jahr bringen wir denneuen Combo, der ebenfalls gemeinsam mit PSA entwickelt wurde", soNeumann.Zudem betont Neumann, dass Opel auch im PSA-Konzern alseigenständige deutsche Marke erhalten bleibe. Alle neuen Modelleseien "echte Opel". In der Übernahme sehe er viele Chancen. Dazugehöre, dass Modelle nun maßgeschneidert nur für Europa konzipiertund nicht wie bisher auf globalen Architekturen von General Motorsentwickelt würden. Der Export nach China und in die USA seiallerdings noch nicht geplant. "Wir machen erst einmal zu Hause inEuropa unsere Hausaufgaben", sagt Neumann.Das Exklusiv-Interview mit Opel-Chef Karl-Thomas Neumann lesen Sieunter: http://www.autobild.de/interview