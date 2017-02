AUTO BILD: Drastischer Anstieg der Kfz-Steuer durch neue Verbrauchsmessung (FOTO)

Hamburg (ots) -Kfz-Steuer für Neuwagen steigt wegen neuem Messverfahren um bis zu292 Prozent / Regelung gilt ab September 2018 für NeuzulassungenEine neue Messmethode soll die Verbrauchsangaben von Neuwagenendlich realistischer machen. Doch gibt es auch eine Kehrseite derMedaille? Für die aktuelle Ausgabe 5/2017 (EVT: 3.2.2017) hat AUTOBILD Abgasangaben der Hersteller von 20 aktuellen Modellen mitVerbrauchsmessungen des ADAC, der bereits nach dem neuen Verfahrenprüft, verglichen und die entsprechenden Kfz-Steuern kalkuliert. "Beiallen in unserer Berichterstattung berücksichtigten Modellen ergebendie neuen Messungen einen höheren CO2-Ausstoß - und der ist einwesentlicher Faktor bei der Berechnung der Steuer", so AUTOBILD-Redakteur Bernd Volkens. "Autofahrer müssen also künftig tieferin die Tasche greifen, und das schon bei relativ kleinem Motor.Besonders drastisch ist es beispielsweise beim VW Polo 1.0 TSIBlueMotion: Mit realistischen Schadstoffwerten erhöht sich die Steuerhier um satte 292 Prozent von 26 Euro auf 102 Euro."Was ändert sich genau? Das alte NEFZ-Prüfverfahren wird durch dieWLTP-Norm (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure)ersetzt. Sie soll deutlich realistischere CO2-Werte ergeben. Sosteigt das Maximaltempo von 120 km/h auf 131 km/h, der Testzyklus istanstatt 20 Minuten bis zu 30 Minuten lang und dieBeschleunigungskurven sind viel realistischer.Wer jetzt ein Auto kauft, ist vom Kfz-Steuer-Anstieg nichtbetroffen. Die Veränderungen nach der WLTP-Norm gelten erst fürFahrzeuge, die ab September 2018 neu zugelassen werden. Dabei ist derTest zunächst nur für Autos vorgeschrieben, die ab September 2017eine neue Typengenehmigung benötigen. Das ist zum Beispiel nach einemModellwechsel erforderlich. Ab September 2019 sollen alle neuzugelassenen Fahrzeuge nach dem WLPT-Verfahren getestet werden.Gebrauchtwagenfahrer haben Glück: Die Schadstoffangaben ihrer Autoswerden nicht im Nachhinein nach oben korrigiert. Die alten CO2-Wertegelten weiterhin für die Berechnung der Steuer.Bernd Volkens: "Wer in der Übergangszeit ein neues Auto bestellt,sollte sich den Verbrauch nach der WLTP-Norm im Kaufvertragbestätigen lassen. So lässt sich die Steuer auch bei einer späterenZulassung kalkulieren."Den Artikel "Teure Überraschung" lesen Sie in der aktuellenAusgabe 5/2017 von AUTO BILD, die am 3. Februar 2017 erscheint. AUTOBILD im Internet: www.autobild.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei / BildrechteAUTO BILDÜber AUTO BILD:AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, präsentiert jedenFreitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreicheTests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und vieleServicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche,Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern undSchwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mitpräzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTOBILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.Pressekontakt:Redaktion AUTO BILDBernd VolkensTelefon: (040) 347 24730E-Mail: bernd.volkens@autobild.deAgenturKatharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell