AUTO BILD | Bundesrechnungshof schlägt Alarm: Überladene Lkw machen unsere Straßen kaputt (FOTO)

Hamburg (ots) -Verschleiß pro Lkw mit Übergewicht 140.000-mal höher als der einesPkw / Steuerzahler müssen für zusätzliche Straßenschäden von jährlichmehreren hundert Millionen Euro aufkommen / Kontrollen fehlenDoppelt kassieren, aber nur einmal fahren: Für Lkw-Unternehmerlohnt sich so ein Geschäft - und verursachen damit durch das hoheFahrzeuggewicht ihrer 50-Tonner zusätzliche Straßenschäden vonmehreren hundert Millionen Euro pro Jahr. Wie die FachzeitschriftAUTO BILD in ihrer aktuellen Ausgabe 11/2017 (EVT: 17.3.2017)berichtet, verschleißen überladene Lkw unsere Straßen im Vergleich zueinem durchschnittlichen Pkw mit 1,3 Tonnen um das 140.000-fache. DerBundesrechnungshof (BRH) rügt jetzt das Bundesministerium, das diesesProblem schon seit Jahrzehnten kennt und offenbar duldet. Denn:Bezahlt werden diese Schäden vom Steuerzahler.Für wirkungsvolle Kontrollen fehlen nach dem Prüfbericht des BRHPersonal, Messstellen und Kontrollplätze: "Statistisch gesehen mussein Lkw-Fahrer nur alle 140 Jahre mit seinem Brummi auf die Waage",so AUTO BILD-Redakteur Matthias Moetsch. Von geplanten 80 Messstellensind nur 41 in Betrieb.Auch der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages beschäftigtsich derzeit mit den Versäumnissen. Bereitgestellte Haushaltsmittelfür Kontrollen seien laut BRH-Prüfer in den letzten Jahren"regelmäßig nicht verausgabt worden". Verkehrsminister AlexanderDobrindt schweigt dazu.Den Artikel "Überladene Laster" lesen Sie in der aktuellen Ausgabe11/2017 von AUTO BILD, die am 17. März 2017 erscheint. AUTO BILD imInternet: www.autobild.de