AUTO BILD, AUTO BILD SPORTSCARS und AUTO BILD ALLRAD / Sommerreifen-Test: Mit Premium-Marken auf der sicheren Seite (FOTO)

Hamburg (ots) -Sommerreifen drei verschiedener Größen im Test / Continental istzweifacher Testsieger / Kumho, Firestone, Rotalla und Star Performerfallen durch / Größte Schwäche: Lange NassbremswegeSobald die Gefahr von Schneeregen und Nachtfrost vorüber ist,sollten Autofahrer auf Sommerreifen umstellen. Denn: Auf nasser undtrockener Straße sind die Bremswege mit Sommerreifen deutlich kürzerals mit Winterreifen. Doch welche Modelle halten, was sieversprechen? Um das herauszufinden, hat die AUTO BILD-Redaktion 52Reifen der Klasse 225/50 R 17 getestet. Bei AUTO BILD SPORTSCARSstanden neun Highspeed-Kandidaten in 235/35 R 19 auf dem Prüfstandund AUTO BILD ALLRAD nahm zehn SUV-Profile in 235/50 R 18 unter dieLupe. Das Ergebnis: "Geringe Sicherheitsreserven auf nasser Fahrbahn- das zeigen nicht nur die Reifen von Billig-Herstellern, sondernauch Testkandidaten aus dem mittleren Preissegment", sagt AUTOBILD-Redakteur Dierk Möller. "Auf der sicheren Seite sind Autokäufermit Premium-Marken. Allerdings zeigt unser Test, dass auch einigepreisgünstigere Hersteller wie Falken, Hankook und Fulda'vorbildlich' sind."Beim AUTO BILD-Test fallen 32 und damit rund zwei Drittel derReifen bereits in der Qualifikationsrunde durch: Bei diesenTestkandidaten sind die addierten Gesamtbremswege bei einerVollbremsung aus Tempo 80 auf nasser und aus Tempo 100 auf trockenerPiste gefährlich lang. In den Top 20 platzieren sich vor allem Reifender oberen und mittleren Preisklasse. Im Gesamtergebnis kann sichContinental mit dem PremiumContact 6 ohne Patzer als Siegerdurchsetzen. Neben den Premium-Herstellern Dunlop und Pirelli werdenauch die Marken Falken, Hankook und Fulda der mittleren Preisklasseals "vorbildlich" ausgezeichnet. Sie bieten gute Qualität zum fairenPreis. Ähnlich viel kostet das Schlusslicht Ecsta HS51 von Kumho. DaGrip, Seitenführung und Balance auf nasser Fahrbahn allerdingsschlecht zusammenspielen, fällt der Reifen durch.Bei den Sportreifen der Größe 235/35 R 19 zeigt sich deutlich:Qualität hat ihren Preis. Der Test entlarvt schwerwiegende Mängel beidem preisgünstigen Modell von Firestone und den Billig-Reifen vonRotalla: Die verlängerten Bremswege auf nasser Fahrbahn sind einechtes Sicherheitsrisiko. Testsieger ist auch hier Continental mitdem Modell SportContact 6. Hankook platziert sich mit dem Ventus S1evo2 auf Platz zwei, Goodyear mit dem Eagle F1 Asymmetric 3 auf Rangdrei.Bei den Allrad-Sommerreifen sind die Reifen von Goodyear (Eagle F1Asymmetric 3) und Hankook (Ventus S1 evo2 SUV) Testsieger und landenauf Platz eins und zwei. Vorbildlich sind auch die Reifen von Dunlopund Michelin. "Schlusslicht ist der SUV-1 der Billig-Marke StarPerformer. Auch hier versagen die Reifen beim Nassbremstest: ZwölfMeter länger ist der Bremsweg der chinesischen Reifen verglichen mitdem besten Testkandidaten", so Dierk Möller.Den Sommerreifen-Test für die Dimension 225/50 R 17 finden Sie inder neuen Ausgabe 10/2017 von AUTO BILD (EVT: 10.3.2017).Der Sommerreifen-Test der Größe 235/35 R 19 ist in der aktuellenAUTO BILD SPORTSCARS-Ausgabe 4/2017 nachzulesen (EVT: 10.3.2017).Den Test der Allrad-Sommerreifen 235/50 R 18 lesen Sie in deraktuellen AUTO BILD ALLRAD-Ausgabe 4/2017 (EVT: 3.3.2017).Weitere Informationen im Internet unter:www.autobild.de/ratgeber/reifenAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei / BildrechteAUTO BILD