AUTODOC steigert Umsatz 2018 um 63 Prozent auf 415 Millionen Euro

Berlin (ots) - AUTODOC, Benchmark im Onlinehandel fürAutoersatzteile in Europa, verzeichnet für das Geschäftsjahr 2018 einsehr starkes Umsatzwachstum von rund 63 %. Der Umsatz stieg auf rund415 Mio. Euro (Vorjahr: 254 Mio. Euro) an. Der Jahresüberschussbetrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 20 Mio. Euro und lag damitdeutlich über dem Vorjahreswert von rund 4 Mio. Euro. Das entsprichteiner Verdreifachung der Umsatzrendite von 1,6 % im Jahr 2017 aufnunmehr 4,8 % in 2018. Für das laufende Geschäftsjahr wird einweiteres Umsatzwachstum auf über 600 Mio. Euro erwartet.Umsatz wächst weiter im hohen zweistelligen BereichDie AUTODOC GmbH setzte ihr starkes Umsatzwachstum auch im zehntenJubiläumsjahr weiter fort. Mit einem Anstieg um 63 % erreichte dasUnternehmen einen Gesamtumsatz von 415 Mio. Euro (2017: 254 Mio.Euro). Nachdem der Onlinehändler für Autoersatzteile seinen Umsatzzwischen 2014 und 2017 im Durchschnitt jährlich jeweils um rund dreiViertel zum Vorjahr steigern konnte, wuchs er 2018 damit erneut aufsehr hohem Niveau weiter. Das Berliner Unternehmen stützt sich dabeinicht nur auf den deutschen Heimatmarkt, sondern verzeichnete inallen 26 europäischen Ländern eine positive Umsatzentwicklung. Dankder Schnelllebigkeit des Onlinehandels wirken sich erfolgreicheMaßnahmen im Onlinemarketing umgehend auf die Wahrnehmung und dasKaufverhalten und damit auf den Umsatz von AUTODOC aus. Die im Jahr2018 umgesetzten strategischen Maßnahmen wirkten sich daherunmittelbar auf die Umsatzentwicklung aus.Gewinnmarge verdreifachtAuch unter dem Strich ragen die Berliner mit einem hohen Wachstumheraus. Mit 20 Mio. Euro verfünffachte sich der Jahresüberschussgegenüber dem Vorjahr (2017: 4 Mio. Euro). Auch verdreifachte sichdie Umsatzrendite auf nun 4,8 % des Umsatzes. Wesentliche Treiberhierfür sind mit wachsender Unternehmensgröße vermehrt in Krafttretende Skaleneffekte im Einkauf und eine weiterhin schlankeVerwaltungsstruktur. Des Weiteren wurden in der Logistik aufgrundeiner verbesserten Infrastruktur deutliche Effizienzpotenzialegehoben. Darüber hinaus wurden am bestehenden Logistik-Standort inBerlin Abläufe verbessert und die Auslastung der Lagerflächenoptimiert.Der geschäftsführende Gesellschafter Alexej Erdle ist mit derEntwicklung sehr zufrieden: "2018 war für uns operativ undstrategisch ein wirklich gutes Jahr. Der Trend zum Onlinehandel inunseren Kernmärkten wächst überproportional zum Gesamtmarkt und birgtnoch erhebliches Potenzial für die Zukunft. Wir haben erneutbewiesen, dass wir es verstehen, daran zu partizipieren und auf hohemNiveau weiterzuwachsen. Gleichzeitig legen wir bei AUTODOC Wertdarauf, noch profitabler zu werden. Das ist uns vergangenes Jahr sehrgut gelungen. Um unseren Ansprüchen nachhaltig gerecht zu werden,haben wir uns 2018 aber auch als Unternehmen wesentlichweiterentwickelt. Wir haben weiter in den Personalaufbau investiert,interne Strukturen ausgebaut und die administrativen Prozesseoptimiert."Wachstumsstrategie weiter vorangetriebenMit der bestehenden E-Commerce-Plattform besitzt AUTODOC einehervorragende Ausgangslage, um das vorhandene Marktpotenzial imOnlinehandel in hohem Tempo auszuschöpfen. Hinzu kommt eine größere,europaweite Bekanntheit des Unternehmens durch das hochtechnologisierte Onlinemarketing. Hierunter zählenSocial-Media-Kanäle als wichtiger Bestandteil. Aktuell stehen rund1.600 Reparaturvideos auf dem AUTODOC YouTube Kanal zur Verfügung.Außerdem wirkt sich die gesteigerte öffentliche Wahrnehmung durch dieweitere Professionalisierung der Öffentlichkeits- und Pressearbeitsowie Sponsoring-Aktivitäten unterstützend aus. AUTODOC ist seit 2019offizieller Partner der World Rally Championship (WRC). DasUnternehmen gewinnt durch diese Maßnahmen vermehrt Marktanteile. Sokonnte AUTODOC 2018 346 Mio. Besucher (2017: 211 Mio. Besucher) aufseine Plattform ziehen. Rund 7,7 Mio. aktive Kunden gaben innerhalbdes Jahres 2018 mindestens eine Bestellung auf. Seit dem viertenQuartal agiert AUTODOC auch im Onlinehandel für Lkw-Ersatzteile. Auchhier umgeht der Onlinehändler durch seine strategische Positionierungden Zwischenhandel und bietet seinen Kunden preiswertere Angebote.Zielsetzung für 2019Auch mittelfristig wird ein positives Umfeld für weiteres Wachstumerwartet. AUTODOC sieht einen weiterwachsenden Markt durch die lautMarktanalysen zunehmende Anzahl und das steigende Durchschnittsaltervon Pkw und leichten Nutzfahrzeugen weltweit. Zudem ist der Trend hinzu Online-Plattformen im Einzelhandel weiter ungebrochen. Für dasGeschäftsjahr 2019 peilt die Geschäftsführung von AUTODOC dahererneut ein starkes Umsatzwachstum auf über 600 Mio. Euro an.Über AUTODOCAUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile.Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einemUmsatzwachstum von 63 % im Geschäftsjahr 2018 auf rund 415 Mio. Euro(2017: 254 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Position weiterauszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOC inzwischenneben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländern vertreten.AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social MediaAktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache undbedarfsgerechte Sortiments Zusammenstellung mit derzeit knapp 2,5Mio. Produkten von 545 Markenherstellern für 128 Automarken. VonBremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn,Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hinzu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet derOnlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feierte dasUnternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die AUTODOC GmbH hat ihrenSitz im Berliner Stadtteil Lichtenberg und ist zu 100 %inhabergeführt. Seit Mai 2019 ist das Unternehmen zusätzlich zuseinem Hauptsitz noch mit einer Repräsentanz auf dem Kurfürstendammpräsent.Pressekontakt:AUTODOCThomas CasperLeiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & KommunikationKurfürstendamm Nr. 2210719 BerlinTel.: +49 30 2084 78 237E-Mail: t.casper@autodoc.euwww.autodoc.decometis AGDominik StrickerTel.: +49 611 20 585 5-35stricker@cometis.dewww.cometis.deOriginal-Content von: AUTODOC GmbH, übermittelt durch news aktuell