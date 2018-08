AUTODOC setzt beeindruckendes Umsatzwachstum auch in 2018 fort

Berlin (ots) - AUTODOC, Benchmark im Onlinehandel fürAutoersatzteile in Europa, erzielte im ersten Halbjahr 2018 einenUmsatz in Höhe von 189 Mio. Euro. Das entspricht einem Umsatzwachstumvon 76% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1 2017: 107 Mio. Euro).Der Onlinehändler setzt damit sein starkes Wachstum fort. WesentlicheTreiber sind das veränderte Konsumentenverhalten im AutomotiveAftermarket und die hervorragende Kompetenz von AUTODOC imOnlinemarketing.Hohes Umsatzwachstum fortgesetztDie AUTODOC GmbH aus Berlin konnte ihrem beeindruckenden trackrecord im Umsatzwachstum folgen und im ersten Halbjahr (H1) 2018 um76% im Vergleich zur Vorjahresperiode wachsen. Damit erzielte dasUnternehmen 189 Mio. Euro Umsatz, gegenüber 107 Mio. Euro in H1 2017.AUTODOC ist auf den Onlinehandel im "Automotive Aftermarket"spezialisiert. Sie verkauft Autoersatzteile über das Internet in 26europäischen Ländern. In Europa ist AUTODOC nach Umsatz inzwischender größte Onlinehändler in dieser Branche. Das inhabergeführteUnternehmen zeichnet sich durch eine dynamische undwachstumsorientierte Unternehmenskultur aus.Verändertes Konsumentenverhalten im Automotive AftermarketDer ungebundene Teilmarkt, in dem AUTODOC agiert, erhöht denPreiswettbewerb im Automotive Aftermarket und bietet dem Käufer beigleicher Qualität oft günstigere Alternativen zum Einkauf beiVertragswerkstätten oder Erstausrüstern (gebundener Teilmarkt). Diepreiswerteren Alternativen bei AUTODOC sind unter anderem dadurchbegründet, dass die im Sortiment gelisteten Autoersatzteilehauptsächlich direkt vom jeweiligen Hersteller bezogen und danndirekt an den Endkunden verkauft werden. So wird der Zwischenhandelmit bspw. Großhändlern, die den Preis für den Endkunden ebenfallserhöhen, vermieden. Auf diesem Weg kooperiert AUTODOC inzwischen mitmehr als 280 Herstellern. Anstatt sie über die Werkstatt zu kaufen,erwerben Kunden die Autoersatzteile zu einem günstigeren Preis imInternet und lassen nur noch die Montage durch die Werkstattvornehmen. Kunden können im ungebundenen Markt bis zu 70% gegenüberdem Kauf bei OES sparen. Wie auch in anderen Konsumgüterbranchenbietet der Onlinehandel den Kunden zudem eine größere Auswahl als derlokale Handel. Durch verschiedene Anforderungen undProduktspezifikationen der Automobilhersteller wird die Tendenzunterstützt, dass Kunden in Zukunft verstärkt Wert auf eine großeProduktauswahl legen.Hervorragendes Know-How im OnlinemarketingDen Umsatz generiert AUTODOC durch den Verkauf der Produkte überOnlineshops und eine App. Skaleneffekte erzielt das Unternehmeninsbesondere durch die zentrale Steuerung der UnternehmensfunktionenEinkauf und Logistik vom Berliner Hauptsitz aus.Eine herausragende und maßgebliche Leistungsstärke von AUTODOC istdie Kompetenz im Onlinemarketing im Bereich Search EngineOptimization (SEO). Dazu gehört unter anderem auch die "OnpageOptimierung". Sie zeichnet sich durch eine intuitive und komfortableNutzerführung und bedarfsorientiertes Contentmanagement aus.Aufmerksamkeit gewinnt das Unternehmen zudem durch Aktivitäten inSocial Media, Blogs und YouTube. Über diese Kanäle bietet AUTODOCnützliche Inhalte für seine Kunden. Beispielsweise werden Videosverwendet, um den Kunden Praxis-Tipps zum Einbau der Autoersatzteilezu geben. Die Zielgruppe besteht dabei in erster Linie ausPrivatpersonen. Deren Interesse liegt vorwiegend in derkostengünstigen Beschaffung qualitativ hochwertiger Ersatzteile.Durch den Mehrwert preiswerter Autoersatzteile wurden dieGesellschafter der AUTODOC im Jahr 2008 zur Unternehmensgründungmotiviert. Durch das gemeinsame Verständnis für die Bedürfnisse einesAutobesitzers weist das Unternehmen eine hohe Verbundenheit zu seinenKunden auf. So unterstützt AUTODOC ihre Kunden beispielsweise durcheinen technischen Kundensupport in der Muttersprache des jeweiligenAbsatzmarktes. Kundenzufriedenheit hat für AUTODOC oberste Priorität.Geschäftsführer Alexej Erdle zeigt sich zufrieden mit demGeschäftsverlauf in 2018: "Die Ergebnisse des ersten Halbjahrsspiegeln unsere Erwartung wider. Wir befinden uns in einemaufstrebenden Marktumfeld, das noch viel Potential für die Zukunftbirgt. Durch hervorragende Kompetenzen, insbesondere imOnlinemarketing, schaffen wir es kontinuierlich zusätzlicheMarktanteile zu gewinnen und unseren Wettbewerbern einen Schrittvoraus zu sein. Für das zweite Halbjahr des laufenden Geschäftsjahresgehen wir davon aus, dass wir den Umsatz der ersten Jahreshälftenochmal übertreffen werden."Über AUTODOCAUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile.Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einemUmsatzwachstum von 114% im Geschäftsjahr 2017 auf 254 Mio. Euro(2016: 119 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Positionweiterauszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOCinzwischen neben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländernvertreten. AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus durch SocialMedia Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligenLandessprache und bedarfsgerechte Sortimentszusammenstellung mitderzeit mehr als 1.500.000 Produkten von mehr als 280 Herstellern für64 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer undFedern, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungenbis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenölbietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feiertedas Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die AUTODOC GmbH hat ihrenSitz in Berlin und ist zu 100% inhabergeführt.