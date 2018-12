AUTODOC expandiert weiter und bietet nun auch Lkw-Teile an (FOTO)

Berlin (ots) -AUTODOC, Benchmark im Onlinehandel für Autoersatzteile in Europa,kündigt nach anhaltendem Wachstum im Kerngeschäft mit Pkw-Teilen nunauch die Erweiterung der Geschäftsaktivitäten auf eine zusätzlicheProduktsparte an. Die Berliner eröffnen einen Onlineshop fürLkw-Teile. Das Erfolgskonzept, Kostenvorteile durch die direkteVerbindung zwischen Markenherstellern und Endkunden auf Basis einerherausragenden E-Commerce Plattform zu erzielen, wird konsequent aufNutzfahrzeuge angewendet.Neues Angebot preiswerter Lkw-Teile erweitert ZielmarktBesitzer von Liefer- und Lastkraftwägen können zukünftig auch aufdie Vorzüge des Berliner Unternehmens AUTODOC zurückgreifen. DerOnlinehändler spricht diese Zielgruppe nun über eine eigene Subdomainder bestehenden Onlineshops an. Beispielsweise unterhttps://lkwteile.autodoc.de/ werden Ersatzteile für Lastkraftwägenund Nutzfahrzeuge wie Unimogs mit einer für diese Fahrzeugtypenoptimierten Benutzeroberfläche angeboten. Das Wertschöpfungsprinzip,um hochwertige Ersatzteile anbieten zu können, die sich jeder leistenkann, bleibt das gleiche wie im bereits etablierten Onlinegeschäftmit Autoersatzteilen: Durch den direkten Handel mit Herstellern vonOriginalersatzteilen und deren Endkunden werden die zusätzlichenKosten durch Zwischenhändler mit eigenen Gewinnspannen umgangen.Diese Einsparungen werden, in Form von deutlich günstigerenEndpreisen im Vergleich zum lokalen Handel oder zuVertragswerkstätten, an die Kunden weitergegeben.Geschäftsführer Alexej Erdle: "Unser Geschäftsmodell ist imPkw-Bereich bereits sehr erfolgreich, was sich im enormen Wachstumder letzten Jahre niederschlägt. Durch die Expansion in den Markt fürLkw- und Nutzfahrzeugteile bilden wir die Grundlage, um diesesWachstum auch in der Zukunft fortsetzen zu können und nutzenSkaleneffekte unserer etablierten E-Commerce Plattform."Angebot startet mit 100.000 TeilenZum offiziellen Start des Onlineshops für Lkw-Teile bietet AUTODOCbereits über 100.000 Teile für 19.000 Lkw-Konfigurationen von 25Herstellern an. Durch die Nutzung der vorhandenen, leistungsfähigenInfrastruktur in der Logistik und der Präsenz einerhochfrequentierten Onlineplattform ist die Eröffnung desLkw-Teileshops in allen bisherigen AUTODOC Märkten parallel und zuden gleichen Bedingungen wie im Autoteilehandel möglich. Neben demoben angeführten Link zur deutschen Website, besteht ein Zugang zumOnlineshop für Lkw-Teile damit auch auf den anderenländerspezifischen Shopseiten. In folgenden Ländern generiert AUTODOCinzwischen Umsätze: Deutschland, Dänemark, Ungarn, Frankreich,Norwegen, Slowakei, Spanien, Finnland, Slowenien, Großbritannien,Schweden, Belgien, Italien, Polen, Estland, Österreich, Tschechien,Lettland, Schweiz, Bulgarien, Litauen, Portugal, Rumänien, Luxemburg,Niederlande und Griechenland. Zum Verkaufsstart werden zunächstkleinere und leichtere Teile angeboten, die über die bestehendenLogistikpartner verschickt werden können. Schon jetzt ist der Shopfür Lkw-Teile online erreichbar und hat im Testbetrieb seit Novemberbereits Kunden aus Logistik und Industrie angezogen.Kontakt:Thomas CasperLeiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & KommunikationJosef-Orlopp-Straße 5510365 BerlinTel.: +49 (0) 030 2084 78 237E-Mail: t.casper@autodoc.dewww.autodoc.decometis AGDominik StrickerTel.: 0611 20 585 5-35E-Mail: stricker@cometis.dewww.cometis.deOriginal-Content von: AUTODOC GmbH, übermittelt durch news aktuell