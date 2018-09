AUTODOC erweitert Produktsortiment täglich

Berlin (ots) - AUTODOC, Benchmark im Onlinehandel fürAutoersatzteile in Europa, hat sein Sortiment seit Beginn deslaufenden Geschäftsjahres 2018 deutlich auf 2,5 Mio. Produktevergrößert. Täglich führen die Berliner mehrere neue Produkte ein.Dadurch möchte das Unternehmen weiterhin die ansteigende Nachfrageihrer Kunden nach einer großen Produktauswahl bedienen. Diesogenannten Do-it-for-me (DIFM) Kunden tragen dazu einen erheblichenAnteil bei.Produktsortiment wird kontinuierlich erweitertKundenzufriedenheit hat bei AUTODOC oberste Priorität. Nichtzuletzt deshalb ist es für den Onlinehändler wichtig, seinProduktportfolio täglich um neue Produkte zu erweitern. AUTODOCachtet dabei darauf, dass die Produkte weiter von denOriginalherstellern bezogen werden und arbeitet stetig an derOptimierung der Versandkosten und Lieferkonditionen. Insgesamt zähltdas Produktportfolio von AUTODOC inzwischen knapp 2,5 Mio. Produktevon 420 Markenherstellern für 119 Automarken. Die folgenden zehnProduktkategorien verkauft AUTODOC derzeit am meisten: Bremsbeläge &Bremsbelagsätze, Ölfilter, Bremsscheiben, Luftfilter, Innenraumfilter(Pollenfilter), Scheibenwischer (Scheibenwischerblätter),Kraftstofffilter, Stoßdämpfer (Federbein), Radlager & Radlagersätzesowie Zündkerzen. Bei den Produktneueinführungen achtet dasManagement auf die Nachfrage seitens der Kunden, die sich teilweiseauch aus wetterabhängigen Trends ergeben. So werden seit dem Sommerdieses Jahr zum Beispiel Autokühlschränke verkauft. Vergangenen Monatwurde das Produktsortiment um Warnwesten und -dreiecke,Handyhalterungen, -ladekabel und Dashcams bis hin zu Rückfahrkamerasergänzt. Darüber hinaus wurden diverse Schmierstoffe, Farben undLacke sowie Klebstoffe und Mittel gegen Rost und zur Außenpflege neuhinzugefügt.Ein Großteil des Umsatzes wird durch DIFM-Kunden generiertAUTODOC vertreibt seine Produkte ausschließlich über Onlineshopsund eine App. Die Gesamtanzahl aktiver Kunden liegt derzeit bei rund4,5 Mio. Nahezu jedes verkaufte Produkt geht direkt an den Endkunden.97% der Umsätze in 2017 wurden somit durch Privatkunden erzielt. Hierwird unterschieden zwischen sogenannten Do-it-yourself (DIY) oderDo-it-for-me (DIFM) Kunden. Anstatt die Autoersatzteile über dieWerkstatt zu kaufen, erwirbt letztere Kundengruppe sie zu einemgünstigeren Preis im Internet und lässt nur noch die Montage durchdie Werkstatt vornehmen. DIFM-Kunden machen einen Großteil desUmsatzes der AUTODOC GmbH aus. Dies ist ein Indiz dafür, dass derPreis ein wichtiges Kriterium für die Kaufentscheidung des Endkundenim Automotive Aftermarket darstellt. Nicht zuletzt durch diesenMehrwert konnte AUTODOC seit 2008 mehr als 13 Mio. Bestellungenverbuchen. Am meisten Bestellungen gehen von Kunden ein, deren Autoszwischen 2000-2008 zugelassen wurden.In folgenden Ländern generiert AUTODOC inzwischen Umsätze:Deutschland, Dänemark, Ungarn, Frankreich, Norwegen, Slowakei,Spanien, Finnland, Slowenien, Großbritannien, Schweden, Belgien,Italien, Polen, Estland, Österreich, Tschechien, Lettland, Schweiz,Bulgarien, Litauen, Portugal, Rumänien, Luxemburg, Niederlande undGriechenland.Über AUTODOCAUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile.Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einemUmsatzwachstum von 114% im Geschäftsjahr 2017 auf 254 Mio. Euro(2016: 119 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Positionweiterauszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOCinzwischen neben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländernvertreten. AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus durch SocialMedia Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligenLandessprache und bedarfsgerechte Sortimentszusammenstellung mitderzeit knapp 2,5 Mio. Produkte von 420 Markenherstellern für 119Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer undFedern, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungenbis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenölbietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feiertedas Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die AUTODOC GmbH hat ihrenSitz in Berlin und ist zu 100% inhabergeführt.Kontakt:Julia Hebenstreit (Pressesprecherin)Josef-Orlopp-Straße 5510365 BerlinE-Mail: j.hebenstreit@autodoc.dewww.autodoc.decometis AGDominik StrickerTel.: 0611 20 585 5-35stricker@cometis.deOriginal-Content von: AUTODOC GmbH, übermittelt durch news aktuell