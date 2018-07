AUTODIS ESCH/MERSCH wird Vertriebspartner von Borgward in Luxemburg (FOTO)

Stuttgart (ots) -Das Luxemburger Unternehmen AUTODIS ESCH/MERSCH wird der ersteVertriebspartner von Borgward in Europa. Das teilte der StuttgarterAutomobilhersteller am Dienstag mit. "Wir freuen uns, dass mitAUTODIS ESCH/MERSCH ein renommiertes und seit Jahrzehntenerfolgreiches Unternehmen den Vertrieb für Borgward in Luxemburgübernimmt", sagte Gerald Lautenschläger, Executive Director EuropeanOperations bei der Borgward Group AG."Wir sind davon überzeugt, mit der legendären Marke Borgwarderfolgreich an die Vergangenheit anknüpfen zu können und sindzuversichtlich, die Marke erfolgreich in Luxemburg etablieren zukönnen", sagte Marc Graas, Vorstandsvorsitzender von AUTODISESCH/MERSCH. Der Marktstart von Borgward ist gleichzeitig auch eineRückkehr in das Großherzogtum. In den 50er-Jahren verkaufte Borgwardbereits Modelle von Borgward, Lloyd und Goliath in Luxemburg.Die Gruppe Graas vertreibt Autos seit 1926. AUTODIS ESCH/MERSCHerzielte im vergangenen Jahr mit 127 Beschäftigten einen Umsatz von72,0 Millionen EUR und lieferte rund 4.500 Fahrzeuge aus.Weitere Informationen:BORGWARD Group AGKriegsbergstrasse 1170174 StuttgartMarco DalanHead of Global CommunicationsTelefon +49 711 365101041E-Mail marco.dalan@borgward.comwww.borgward.comOriginal-Content von: BORGWARD Group AG, übermittelt durch news aktuell