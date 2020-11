AUTOCRYPT als Automobil-Cybersicherheitsunternehmen des Jahres 2020 mit den AutoTech Breakthrough Awards ausgezeichnet

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Industry Awards Program ehrt innovative globale Unternehmen im Automobil- und TransportsektorAUTOCRYPT (https://autocrypt.io/company), ein weltweit führendes Unternehmen für autonome Fahrzeugsicherheitslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des ersten AutoTech Breakthrough Awards-Programms, das von der Tech Breakthrough Organisation, einer führenden Marktintelligenz- und Anerkennungsplattform für die innovativsten Technologieunternehmen der Welt, durchgeführt wird, zur "Automotive Cybersecurity Company of the Year" ernannt wurde. Ziel der Auszeichnungen ist es, bahnbrechende Technologieunternehmen, Dienstleistungen und Produkte in der globalen Automobil- und Transportindustrie zu würdigen, einer Industrie, die inmitten der Entwicklungen des autonomen Fahrens und der 5G schnell wächst."AUTOCRYPT hat sich verpflichtet, die Zukunft des autonomen Fahrens und der intelligenten Mobilität zu sichern. Dank unserer Fachkompetenz in der V2X-Sicherheitstechnologie konnten wir über 5000 Kilometer an intelligenten Straßen sichern und damit die Anerkennung der Automobilindustrie gewinnen. Es ist uns daher eine große Freude, diese Auszeichnung von Tech Breakthrough in diesem Eröffnungsprogramm entgegenzunehmen", sagte Daniel ES Kim, CEO von AUTOCRYPT. "Mit der Entwicklung der Technologie nehmen die damit verbundenen Risiken zu, und Sicherheit sollte nicht verhandelbar sein. Wir hoffen, dass wir als Automotive Cybersecurity Company of the Year weiterhin innovativ sein und die Automobilindustrie ermutigen können, die Sicherheit an die erste Stelle zu setzen."Für das diesjährige Eröffnungsprogramm gab es mehr als 1.250 Nominierungen aus über 12 verschiedenen Ländern der Welt. "AUTOCRYPT genießt das Vertrauen vieler der wichtigsten Automobil- und Technologieakteure in der globalen autonomen Fahrzeugindustrie und trägt dazu bei, die Welt in eine sichere Zukunft der autonomen Mobilität zu führen", sagte Bryan Vaughn, Managing Director, AutoTech Breakthrough Awards. "Wir sind stolz darauf, AUTOCRYPT mit einem unserer Zeltpreise im Rahmen des AutoTech Breakthrough Awards-Programms, der Auszeichnung "Automotive Cybersecurity Company of the Year", auszuzeichnen und damit den Fokus des Unternehmens auf Innovation und die Bereitstellung umfassender Lösungen zum Schutz der Sicherheit von Fahrern und Fußgängern zu würdigen.In Zusammenarbeit mit der Regierung und öffentlichen Institutionen hat das Unternehmen alle intelligenten Straßen in Südkorea gesichert und weitet derzeit mit seiner C-SCMS-kompatiblen Technologie das Geschäft nach China aus. AUTOCRYPT bietet jahrzehntelange Erfahrung zusammen mit der weltweit umfangreichsten C-ITS-Sicherheitsinfrastruktur. AUTOCRYPT bietet anpassbare Lösungen, die keinen Teil des autonomen Fahrzeug-Ökosystems hinterlassen.AUTOCRYPT ist der führende Akteur im Bereich der Verkehrssicherheitstechnologien. AUTOCRYPT begann 2007 als betriebsinternes Unternehmen bei Penta Security Systems Inc. und wurde 2019 als eigenständige Einheit ausgegliedert, als seine Präsenz weltweit ausgebaut wurde. AUTOCRYPT wurde von der TU-Automotive als Best Auto Cybersecurity Product/Solution of 2019 anerkannt und ebnet weiterhin den Weg in der Transport- und Mobilitätssicherheit durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz. Durch Sicherheitslösungen für V2X/C-V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Fahrzeugsicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Priorität eingeräumt wird, bevor Fahrzeuge auf die Straße kommen.AutoTech Breakthrough, Teil von Tech Breakthrough, ist eine führende Marktintelligenz- und Anerkennungsplattform für globale technologische Innovation und Führung, die herausragende Leistungen in den Bereichen Automobiltechnologien, Dienstleistungen, Unternehmen und Produkte auszeichnet. Das AutoTech Breakthrough Awards-Programm bietet ein Forum für die öffentliche Anerkennung der Leistungen von AutoTech-Unternehmen und -Lösungen in Kategorien wie Connected Car, Elektrofahrzeuge, Engine Tech, Automotive CyberSecurity, Sensortechnologie, Traffic Tech, Fahrzeugtelematik und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie AutoTechBreakthrough.com (http://autotechbreakthrough.com/)Pressekontakt:Esther Jeohn+82-2-2125-6548Original-Content von: AUTOCRYPT, übermittelt durch news aktuell