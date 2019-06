Köln (ots) -Ein Gipfeltreffen der besonderen Art und das ausgerechnet in diesenTagen: in der Halbzeitpause der GroKo, in der Verletzte behandeltwerden oder einzelne beschließen, bis auf weiteres gar nicht mehr insSpiel zurückzukehren, während das Publikum eine eindeutig besserezweite Hälfte einfordert.Ein Gipfeltreffen, bei dem der satirische Politiker Peer Steinbrückund der politische Satiriker Florian Schroeder Bilanz ziehen undAntworten geben auf drängende Fragen: Wer führt künftig die SPD undwenn ja, wie viele? Kommen Neuwahlen und wenn ja, wie viele? Wer wirdBundeskanzlerin und wenn ja, wie viele? Und darf man in einem Land,das vierzehn Jahre lang von Angela Merkel angeführt wurde, überhauptnoch daran denken, ein Mann könnte regieren?Peer Steinbrück, immer noch SPD, früher mal Kanzlerkandidat oderBundesminister der Finanzen oder Ministerpräsident inNordrhein-Westfalen, und Florian Schroeder, immer noch unabhängigerAutor, Kabarettist und Moderator, suchen sich keine Gesprächsthemen,sondern sie finden sie. Mitunter auch auf der Straße, woallwöchentlich Schüler für eine lebenswerte Zukunft protestieren oderwo fast alltäglich Feinstaub die Umwelt belastet. Vom amerikanischenAlptraum bis zum nordkoreanischen Raketenmann, vom roten China biszum braunen Osten Deutschlands - Anlässe für eine satirischeLagebesprechung gibt es in Hülle und Fülle.Zwei Männer mit unterschiedlichen Meinungen, aber gleichermaßen zubegeistern durch ironische Bemerkungen und böse Pointen, durchÜbertreibungen, die etwas bis zur Kenntlichkeit entstellen.Das Gipfeltreffen vor Publikum findet statt im Robert-Schumann-Saaldes Kunstpalastes in Düsseldorf.Eine Veranstaltung der HERBERT & SCHROEDER GmbHRedaktion Fernsehen: Klaus Michael HeinzRedaktion Hörfunk: Michael LohseFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR KommunikationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell