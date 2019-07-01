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Romande Energie - AUSSETZUNG/SUSPENSION - DIVERSE AKTIEN - 8




01.07.19 08:28
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL MCH GROUP AG SF 10 MEF1 CH0039542854 BAW/UFN GURIT HLDG AG INH. SF 50 GVM CH0008012236 BAW/UFN SCHWEITER TECHS INH. SF 1 SN2 CH0010754924 BAW/UFN SUNRISE COMMUN.GR.NA.SF 1 SR2 CH0267291224 BAW/UFN PLAZZA AG NAM. A SF-,50 2PZ CH0284142913 BAW/UFN IMPLENIA AG NA SF 1,02 I8T CH0023868554 BAW/UFN WISEKEY INTL B SF -,05 1W8 CH0314029270 BAW/UFN VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 VTLN CH0012335540 BAW/UFN APG SGA SA NAM. SF 2,60 279 CH0019107025 BAW/UFN HUBER+SUHNER NA SF-,25 HGUA CH0030380734 BAW/UFN KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 KNIA CH0025238863 BAW/UFN ROMANDE ENERGIE HLD. SF25 CVNA CH0025607331 BAW/UFN BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 BWGA CH0315966322 BAW/UFN GAVAZZI -C.- INH. B SF 15 D9N CH0011003594 BAW/UFN JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 JGE CH0102484968 BAW/UFN BACHEM HLDG NA B SF 0,05 BHM CH0012530207 BAW/UFN DAETWYLER HLDG INH.SF0,05 31D1 CH0030486770 BAW/UFN CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 CLQN CH0048854746 BAW/UFN VALORA HLDG NA SF 1 VLON CH0002088976 BAW/UFN

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0025607331 A0J3EC 1.110 € 956,00 €
Werte im Artikel
247,00 plus
+9,05%
220,00 plus
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0,00%
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