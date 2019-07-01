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Comet - AUSSETZUNG/SUSPENSION - DIVERSE AKTIEN - 7




01.07.19 08:28
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL ABB LTD. NA SF 0,12 ABJ CH0012221716 BAW/UFN TEMENOS AG NAM. SF 5 TE8N CH0012453913 BAW/UFN VARIA US PROP. VINKUL.SF1 VAU CH0305285295 BAW/UFN VAUDOISE AS.HLD.NA.B SF25 VAHB CH0021545667 BAW/UFN KARDEX NAM. SF 0,45 KAX2 CH0100837282 BAW/UFN COMET HLDG AG NA SF 1 EZP1 CH0360826991 BAW/UFN BUCHER INDS NAM. SF-,20 BUHA CH0002432174 BAW/UFN KOMAX HLDG NA SF 0,10 KR8 CH0010702154 BAW/UFN MEIER TOBLER GRP AG NAM. B4A1 CH0208062627 BAW/UFN ZUG ESTATES HLDG B SF 25 ZEE CH0148052126 BAW/UFN JUNGFRAUB. HLDG NA SF 1,5 J4F CH0017875789 BAW/UFN COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 M3Z CH0025343259 BAW/UFN RIETER HLDG NA SF 5 RIHN CH0003671440 BAW/UFN HELVETIA HLDG NA SF 0,02 HVXA CH0466642201 BAW/UFN TAMEDIA AG NA SF 10 TAMN CH0011178255 BAW/UFN STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 QS5 CH0012280076 BAW/UFN SCHW.NATLBK N.SF 250 1Y4 CH0001319265 BAW/UFN BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 BEHV CH0009691608 BAW/UFN LUZERNER KANTONALBK SF 31 4J6 CH0011693600 BAW/UFN KUDELSKI SA INH. SF 8 KUD CH0012268360 BAW/UFN TORNOS HOLD. AG NA SF3,5 TNSN CH0011607683 BAW/UFN GARMIN LTD NAM.SF 0,10 GEY CH0114405324 BAW/UFN

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0360826991 A2DNSP 93,70 € 65,20 €
Werte im Artikel
5,74 plus
0,00%
17,59 plus
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