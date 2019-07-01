Erweiterte Funktionen



St. Galler Kantonalbank - AUSSETZUNG/SUSPENSION - DIVERSE AKTIEN - 5




01.07.19 08:11
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 UHR CH0012255151 BAW/UFN BQUE CANT.VAUD.NAM.SF 10 B1V CH0015251710 BAW/UFN HIGHL.EVENT A.ENT.INH.SF9 L60 CH0003583256 BAW/UFN ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-,10 KWK3 CH0039651184 BAW/UFN GLARNER KANTONALB.NA.SF10 GLR CH0189396655 BAW/UFN SIG COMBIBLOC SERVICES NA 1YQA CH0435377954 BAW/UFN ROCHE HLDG AG INH. SF 1 RHO CH0012032113 BAW/UFN ARYZTA AG NAM. SF-,02 YZA CH0043238366 BAW/UFN AIRESIS NA SF 0,25 HPJN CH0010947627 BAW/UFN PARTNERS GR.HLDG SF -,01 P2H CH0024608827 BAW/UFN BALOISE HLDG NA SF 0,10 BLON CH0012410517 BAW/UFN CIE FINAN.TRAD. INH. CFI CH0014345117 BAW/UFN ORASCOM DEVEL.NA.SF 5 4O7 CH0038285679 BAW/UFN ARBONIA AG NA.SF4,20 ANGA CH0110240600 BAW/UFN ST.GALLER KANTONALBK.SF70 GNBN CH0011484067 BAW/UFN OBSEVA SA SF-,076923 22D CH0346177709 BAW/UFN LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 HLBN CH0012214059 BAW/UFN POLYPHOR AG SF2 29Y CH0106213793 BAW/UFN TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 9TC CH0102993182 BAW/UFN

Aktuell
Pot Hot Stock startet Deal mit Beauty Gigant Ipsy
1.707% Cannabis Aktientip nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

The Yield Growth Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
395,50 € 395,50 € -   € 0,00% 01.07./07:17
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0011484067 632296 454,00 € 377,00 €
Werte im Artikel
155,60 plus
0,00%
251,10 plus
0,00%
246,00 plus
0,00%
90,60 plus
0,00%
1,07 plus
0,00%
42,89 plus
0,00%
395,50 plus
0,00%
683,60 plus
0,00%
11,62 plus
0,00%
13,42 plus
0,00%
683,00 plus
0,00%
28,00 plus
0,00%
1,01 plus
0,00%
18,30 plus
0,00%
84,00 plus
0,00%
26,50 plus
0,00%
9,22 plus
0,00%
10,54 plus
0,00%
10,00 plus
0,00%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 395,50 € 0,00%  28.06.19
Stuttgart 395,00 € 0,00%  28.06.19
  = Realtime
Aktuell
Pot Hot Stock mit massivem Kaufsignal. 94 mal günstiger als Aurora Cannabis und 137 mal günstiger als Canopy Growth

Weekend Unlimited Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
2 St. Galler Kantonalbank -- SGK. 04.05.11
RSS Feeds




Bitte warten...