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St. Galler Kantonalbank - AUSSETZUNG/SUSPENSION - DIVERSE AKTIEN - 5
01.07.19 08:11
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 UHR CH0012255151 BAW/UFN BQUE CANT.VAUD.NAM.SF 10 B1V CH0015251710 BAW/UFN HIGHL.EVENT A.ENT.INH.SF9 L60 CH0003583256 BAW/UFN ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-,10 KWK3 CH0039651184 BAW/UFN GLARNER KANTONALB.NA.SF10 GLR CH0189396655 BAW/UFN SIG COMBIBLOC SERVICES NA 1YQA CH0435377954 BAW/UFN ROCHE HLDG AG INH. SF 1 RHO CH0012032113 BAW/UFN ARYZTA AG NAM. SF-,02 YZA CH0043238366 BAW/UFN AIRESIS NA SF 0,25 HPJN CH0010947627 BAW/UFN PARTNERS GR.HLDG SF -,01 P2H CH0024608827 BAW/UFN BALOISE HLDG NA SF 0,10 BLON CH0012410517 BAW/UFN CIE FINAN.TRAD. INH. CFI CH0014345117 BAW/UFN ORASCOM DEVEL.NA.SF 5 4O7 CH0038285679 BAW/UFN ARBONIA AG NA.SF4,20 ANGA CH0110240600 BAW/UFN ST.GALLER KANTONALBK.SF70 GNBN CH0011484067 BAW/UFN OBSEVA SA SF-,076923 22D CH0346177709 BAW/UFN LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 HLBN CH0012214059 BAW/UFN POLYPHOR AG SF2 29Y CH0106213793 BAW/UFN TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 9TC CH0102993182 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|395,50 €
|395,50 €
|- €
|0,00%
|01.07./07:17
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0011484067
|632296
|454,00 €
|377,00 €
Werte im Artikel
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0,00%
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0,00%
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10,00
0,00%
= Realtime
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