Finanztrends Video zu Cie Financiere Richemont



DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL THURGAU.KANTONALB.PS SF20 TK2A CH0231351104 BAW/UFN SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 PHBN CH0012549785 BAW/UFN CIE FIN.RICHEMONT SF 1 RITN CH0210483332 BAW/UFN PHOENIX MECANO INH. SF 1 PXM CH0002187810 BAW/UFN ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 ADI1 CH0012138605 BAW/UFN TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 TEN CH0012100191 BAW/UFN MOLECULAR PARTNERS SF 1 6ML CH0256379097 BAW/UFN BURKHALTER HLDG SF 0,04 BKMA CH0212255803 BAW/UFN AIROPACK TECHN. NAM. SF 5 CSSA CH0242606942 BAW/UFN LONZA GROUP AG NA SF 1 LO3 CH0013841017 BAW/UFN EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01 EMC1 CH0016440353 BAW/UFN PANALPINA WELTTR.HLDG SF2 P6X CH0002168083 BAW/UFN LEM HLDG SA NA SF-,50 LELA CH0022427626 BAW/UFN ZEHNDER GRP NAM. SF-,05 ZEH2 CH0276534614 BAW/UFN VALIANT HLDG NA SF 0,50 VAT CH0014786500 BAW/UFN SWISSCOM AG NAM. SF 1 SWJ CH0008742519 BAW/UFN BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 SJZN CH0028422100 BAW/UFN SGS S.A. NA SF 1 SUVN CH0002497458 BAW/UFN PERFECT HLDG NA. SF 0,01 FMZ CH0009115129 BAW/UFN ORIOR AG SF 4 9OI CH0111677362 BAW/UFN