DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL CRED.SUISSE GRP NA SF-,04 CSX CH0012138530 BAW/UFN PSP SWISS PROP. SF 0,1 P7S CH0018294154 BAW/UFN NESTLE NAM. SF-,10 NESR CH0038863350 BAW/UFN VALARTIS GROUP AG NA SF 1 OZH1 CH0367427686 BAW/UFN DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 KABN CH0011795959 BAW/UFN LOGITECH INTL NA SF -,25 LTEC CH0025751329 BAW/UFN CLARIANT NA SF 3,70 CLRN CH0012142631 BAW/UFN DOTTIKON ES HLDG NAM. DTI CH0020739006 BAW/UFN CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 CRLN CH0008702190 BAW/UFN VETROPACK HLDG INH. SF 50 VV2 CH0006227612 BAW/UFN SCHMOLZ + BICKENB.AG SSN CH0005795668 BAW/UFN DKSH HOLDING AG NA.SF-,10 DS5 CH0126673539 BAW/UFN SCHAFFNER HLDG NA SF 32,5 SFRN CH0009062099 BAW/UFN MOBIMO HOLDING NA SF23,4 M1H CH0011108872 BAW/UFN GIVAUDAN SA NA SF 10 GIN CH0010645932 BAW/UFN AEVIS VICTORIA NA SF 1 G5LN CH0478634105 BAW/UFN LEONTEQ AG SF 1 EFL CH0190891181 BAW/UFN INVESTIS HOLDING SF-,10 IYP CH0325094297 BAW/UFN LINDT SPRUENGLI PS SF 10 LSPP CH0010570767 BAW/UFN PEACH PROPERTY GROUP SF1 P6Z CH0118530366 BAW/UFN NEW VALUE AG NAM. SF 0,10 N7V CH0010819867 BAW/UFN GEBERIT AG NA DISP. SF-10 GBRA CH0030170408 BAW/UFN SWISS LIFE HLDG SF 5,10 SLW CH0014852781 BAW/UFN VZ HOLDING AG NA. SF -,25 IHJ CH0028200837 BAW/UFN HIAG IMMOBIL.HLDG NA.SF 1 0HG CH0239518779 BAW/UFN GEORG FISCHER NA SF 1 GFIN CH0001752309 BAW/UFN SANTHERA PHARM.HD.NA SF 1 S3F CH0027148649 BAW/UFN FEINTOOL INTL HOLDG NAM FTO CH0009320091 BAW/UFN