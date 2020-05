AUSBLICK: Die Konjunkturdaten der Woche aus den USA im Überblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - In den USA stehen in der Woche vom 4. bis 8. Mai nicht besonders viele Konjunkturdaten auf dem Plan.



Allerdings wird mit dem US-Arbeitsmarktbericht zum Ende der Woche ein enorm wichtiges Zahlenwerk veröffentlicht. Der Bericht dürfte den wirtschaftlichen Einschlag der Corona-Krise in den USA widerspiegeln.

Bankökonomen weisen darauf hin, dass sowohl ihre Schätzungen als auch die Zahlen an sich mit hoher Unsicherheit und Ungenauigkeiten verbunden sind. So dürften die Resultate stark verzerrt sein, wie die Commerzbank in einem Wochenausblick schrieb. Unter anderem liege dies an den statistischen Verfahren, mit denen in den USA die Arbeitslosigkeit gemessen werde. Grundsätzlich sei jedoch davon auszugehen, dass die Arbeitslosigkeit in der Krise den höchsten Stand seit der "Großen Depression" in den 1930er Jahren erreichen werde.

Die Konjunkturdaten der Woche im Überblick:

^ Prognose Vorwert

MONTAG, 4. MAI

16.00 Uhr

Auftragseingang Industrie, März -14,4 0,0

ohne Transportsektor -0,2 -0,9

DIENSTAG, 5. MAI

14.30 Uhr

Handelsbilanzsaldo, März -44,2 -39,9

(in Mrd USD)

15.45 Uhr

Markit-PMI Dienste, April 27,0 27,0

(Final, in Pkt)

16.00 Uhr

Einkaufsmanagerindex ISM

Dienste

April (Pkt) 37,8 52,5

MITTWOCH, 6. MAI

14.15 Uhr

ADP-Arbeitsmarktbericht, April -20 500 -27 000

(in Tsd)

DONNERSTAG, 7. MAI

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 3000 3839

(in Tsd)

Produktivität Q1 -5,5 +1,2

Lohnstückkosten Q1 +3,8 +0,9

21.00 Uhr

Verbraucherkredite, März 15,00 22,33

(in Mrd USD)

FREITAG, 8. MAI

14.30 Uhr

Arbeitsmarktbericht, April

Beschäftigte ex farm -21 300 -701

(in Tsd)

Arbeitslosenquote 16,0 4,4

Stundenlöhne +0,3 +0,4°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben)

