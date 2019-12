AUSBLICK: Die Konjunkturdaten der Woche aus den USA im Überblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Woche vom 16. bis 20. Dezember stehen in den USA unter anderem Daten zur Industrieproduktion im November im Mittelpunkt des Interesses.



Bei den Kennzahlen, die am Dienstag erwartet werden, zeichnet sich nach Einschätzung von Analysten ein kräftiger Anstieg ab. Als Ursache gilt das Ende eines Streiks beim Autobauer General Motors.

Außerdem dürften die Versorger wegen der relativ niedrigen Temperaturen in den USA die Produktion deutlich gesteigert haben, sagte Experte Christoph Balz von der Commerzbank. Im Vormonat Oktober habe das milde Wetter noch für eine sinkende Produktion gesorgt. "Insgesamt erwarten wir einen Anstieg der Industrieproduktion um 0,8 Prozent gegenüber Vormonat", sagte Balz.

Außerdem werden im Verlauf der Woche Daten vom US-Immobilienmarkt erwartet, darunter Zahlen zur Entwicklung der Baugenehmigungen. Zum Ende der Woche steht darüber hinaus das Konsumklima der Universität von Michigan auf dem Programm.

Die Konjunkturdaten der Woche im Überblick:

^ Prognose Vorwert

MONTAG, 16. DEZEMBER

14.30 Uhr

Empire State Konjunkturindikator

Dezember 4,0 2,9

(in Pkt.)

15.45 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dezember

Industrie 52,5 52,6

Dienstleistungen 51,8 51,6

(jeweils in Pkt.)

16.00 Uhr

NAHB Hauspreisindex, Dezember 70 70

(in Pkt.)

DIENSTAG, 17. DEZEMBER

14.30 Uhr

Baubeginne, November

Monatsvergleich +2,0 +3,8

Baugenehmigungen, November

Monatsvergleich -3,8 +5,0

15.15 Uhr

Industrieproduktion, November

Monatsvergleich +0,8 -0,8

Kapazitätsauslastung 77,4 76,7

MITTWOCH, 18. DEZEMBER

--- keine entscheidenden Daten erwartet ---

DONNERSTAG, 19. DEZEMBER

14.30 Uhr

Leistungsbilanz, Q3 -122,0 -128,2

(in Mrd. Dollar)

Konjunkturindikator Phily-Fed-Index

Dezember 8,0 10,4

(in Pkt.)

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 225 252

16.00 Uhr

Sammelindex Frühindikatoren

November +0,1 -0,1

Verkauf bestehender Häuser

November

Monatsvergleich -0,4 +1,9

FREITAG, 20. DEZEMBER

14.30 Uhr

BIP, Q3

annualisiert +2,1 +2,1*

16.00 Uhr

Konsumausgaben, November

Monatsvergleich +0,4 +0,3

private Einkommen, November

Monatsvergleich +0,3 UNV.

Inflationsmaß PCE, November

Jahresvergleich +1,4 +1,3

PCE-Kernrate, November +1,5 +1,6

Konsumklima Uni Michigan

Dezember, final 99,2 99,2*°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben)

