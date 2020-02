AURUBIS am Boden zerstört!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Richtig abgestraft werden heute AURUBIS-Aktionäre. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von 3,24%. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 43,23 Euro. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Der aktuelle Rücksetzer hat die Ausgangslage deutlich eingetrübt. Da AURUBIS eine wichtige Unterstützung gekreuzt hat. So markiert der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Das Tief lag bis dato bei 44,77 Euro. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen Kauf nach. Denn die Aktie kann heute mit ordentlich Nachlass ins Depot geordert werden. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute über weitere Gewinne.

