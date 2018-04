AURUBIS-Aktie: Was Aktionäre beim jüngsten Kursverlust beachten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Heute startete die AURUBIS-Aktie mit 68,10 Euro in den Börsentag. Vor der Veränderung um -1,29 Prozent lag der letzte Schlusskurs in Höhe von 68,28 Euro. Die MDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 67,40 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von -1,30 Prozent. Somit hat sich AURUBIS im Vergleich auf die Jahressicht um 15,44 Prozent verändert. Das Unternehmen arbeitet in der Rohstoffe. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.