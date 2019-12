AURELIUS meldet nächste Akquisition

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Die Beteiligungsgesellschaft AURELIUS meldet heute die inzwischen vierte Akquisition im Bereich MidMarket im laufenden Geschäftsjahr 2019.

Von der Gründerfamilie Zimmermann wird AURELIUS die Mehrheit an der ZIM Flugsitz GmbH aus Markdorf am Bodensee übernehmen. ZIM, das 2008 vom Ingenieur-Ehepaar Zimmermann gegründet wurde, baut mit 210 Mitarbeitern am Hauptsitz Markendorf qualitativ hochwertige Flugsitze für kommerzielle Passagiermaschinen. Besonders gut ist das Unternehmen für Sitze…

