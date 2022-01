AURELIUS Aktie mit Tripple: Nach zwei Käufen heute ein Verkauf.

Aurelius Aktie kämpft sich Richtung 30,00 EUR. Heute die dritte Meldung in drei Tagen. Daran könnten sich die Aktionäre der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) gewöhnen: Zuerst ein Add-on Zukauf für die deutsche „Baudienstleistungsgruppe“ BPG und dann gestern ein „dickerer.“ Add-on für das Plattformonvest „Foto“ (EIG – European Imaging Group) Heute gefolgt von einem Firmenverkauf:

Aurelius Aktie relativ unbeeindruckt vom heutigen Verkauf

Ideal Shopping Direct Ltd., Tochtergesellschaft der Aurelius, verkauft ihren Geschäftsbereich „Create and Craft“ an Hochanda Global Limited. Leider ohne Angaben zu den finanziellen Konditionen. Auf jeden Fall scheint der Verkauf nicht nur dem „Auscashen“ zu dienen, sondern auch zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmendaten der Ideal Shopping Direct Ltd.. Wieso? Weile s vielsagend in der heutigen Unternehemnsmeldung heisst: „Der Verkauf von „Create and Craft“ bringt die beiden führenden britischen Teleshopping-Kanäle für Heim- und Handwerksbedarf zusammen. Ideal Shopping Direct und Hochanda werden künftig zusammenarbeiten und das Programm von Create and Craft auf ihren Fernsehkanälen ausstrahlen. „

Hört sich an nach: Kostenteilung und Verdopplung der Reichweite. Könnte also für die Aurelius Tochter eine Zunahme der Provisionen/Verkaufsbeteiligungen bei gleichzeitig wegfallenden Produktionskosten bedeuten. Und wer weiss, ob das sogenannte „Zusammenbringen“ der beiden Shoppingkanäle nicht irgendwann auch eine Exitchance für Aurelius eröffnet?

Wäre Hochanda Global möglicherweise auch ein potentieller Käufer „für den Rest?

Schaut man sich die Hochanda Global Ltd. an, so stellt man fest, dass die Gesellschaft bereits in 2019 durch eine Übernahme aktiv wurde. Seinerzeit erwarb man die „Hochanda arts and craft television“ Geschäft inclusive aller Mitarbeiter und erzielte in 2020 einen Umsatz von rund 25 Mio GBP mit einer Bruttomarge von 39 %. Der Wachstumsstrategie folgend mit einem Jahresverlust von rund 7 Mio GBP. Und da man weiss, dass gerade im Multichannel-Verkauf Grösse erstmal vor Profitabilität geht, wäre eine potentielle Akquisiton durchaus startegiekonform. Inwieweit heirfür die finanziellen Ressourcen vorhanden sind, lässt sich nicht werten.

Und so antwortet Aurelius auf unsere gestrige Frage:“ Gut: Käufe kann man! Und Exit’s?“ mit einem eindeutigen „Ja“. Jetzt vielleicht nochmal ein grösserer Exit?



Die Aurelius Aktie ist mehr als nur kurzfristige News – dahinter steht eine klare Strategie

Und wer die besser verstehen will, sollte unser Doppelinterview mit AURELIUS-CEO Matthias Täubl lesen. Unter anderem über die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, größere Deals, Chancen durch die Corona-Krise und spannende Exit-Perspektiven.

Aktuell (13.01.2022 / 12:06 Uhr) notieren die AURELIUS Aktie im Xetra-Handel bei 29,44 EUR (+0,18 EUR / +0,62 %).

