AURELIUS Aktie: Portfoliounternehmen Ideal Shopping direct scheint in Einzelteilen verkauft zu werden.

Aurelius Aktie kämpft sich weiter Richtung 30,00 EUR. Heute meldet die Beteiligung Ideal Shopping direct bereits den zweiten Verkauf eiens Teilbereichs in diesem Monat. Daran könnten sich die Aktionäre der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) gewöhnen:Am 13.01. wurde der Geschäftsbereich „Create and Craft“ an einen Wettbewerber verkauft – ohne Angaben zum Kaufpreis, und aktuell:

„Garn- und Zubehör“-Online Geschäft geht an einen Wettbewerber

Ganz nach dem Muster des Heimwerkerbedarfs-Geschäfts trennt man sich von einem Einzelsegment, in dem wohl die Wachstumsmöglichkeiten eher bei einem grösseren, spezialisierten Anbieter gefördert werden können, als „im eigenen Misch-Sortiment“ mit entsprechend beschränkten Synergien. Konkret werden die Vermögenswerte des Garn- und Zubehörgeschäfts „Deramores Retail Limited“ an LoveCrafts Group Limited veräussert.

„Deramores“ sei ein prämierter Anbieter für Strick- und Häkelbedarf, der sich seit seiner Gründung im Jahr 2010 zu einem der „führenden Anbieter“ in seiner Branche entwickelt habe. Und scheint perfekt zur LoveCrafts Group zu passen: Eine Online-Community für Handarbeit mit Millionen von Nutzern in 140 Ländern weltweit. Die Website www.lovecrafts.com stelle durch ihre Mischung aus Informationen, Vertrieb und Community ein komplettes Ökosystem im Bereich Handarbeit dar. Und die Marke „Deramores“ biete aufgrund ihrer komplementären Ausrichtung und Kundenbasis ein umfangreiches Synergiepotenzial.

So weit, so gut. Aurelius Aktie wird deshalb nicht „hochspringen“

Dafür scheint das Geschäft zu wenig Bilanzrelavanz zu besitzen. Kärrnerarbeit im Beteiligungsportfolio, um am Ende fokussiertere, wettbewerbsfähigere Einheiten zu schaffen, die dann in einem Exit „gewinnbringend“ veräussert werden sollen. So in grösserem Umfang bei Office Depot Europe vorexerziert, die in Einzelteilen veräussert worden ist, um am Ende in der Summe der Verkäufe für die Aurelius Group Mehrwert zu erzielen. Jetzt vielleicht nochmal ein grösserer Exit?



Die Aurelius Aktie ist mehr als nur kurzfristige News – dahinter steht eine klare Strategie

Und wer die besser verstehen will, sollte unser Doppelinterview mit AURELIUS-CEO Matthias Täubl lesen. Unter anderem über die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, größere Deals, Chancen durch die Corona-Krise und spannende Exit-Perspektiven.

Aktuell (02.02.2022 / 11:18 Uhr) notieren die AURELIUS Aktie im Xetra-Handel bei 28,60 EUR (+0,40 EUR / +1,42 %).

