AURELIUS Aktie im Check: Geschäftsbericht zeigt neben operativen Erfolgen auch Bekenntnis zur Transparenz

Aurelius Aktie – schon immer eine der „beliebteren Aktien“ der „normalen Anleger“ gewesen. Und seit vor Jahren Reports vermeintliche Fehler aufdeckten regierte man in München und versprach transparenter zu werden, einige buchhalterische Beonderheiten wurden eingestellt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Heute legte die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) ihren Geschäftsbericht 2021 vor. Vorweggenommen: Kennziffern wie ein NETTO-NAV mit 8% „Risikoabschlag“, Veräusserungsgewinne und operative Entwicklungen werden transparent(-er) und für den Anleger nachvollziehbar(-er) dargestellt. Dazu kommen – noch wichtiger – starke Ergebnisse, verdoppelte Veräusserunsgerlöse, ein laufendes Aktienrückkaufprogramm, erhöhte Dividende und „Fortsetzung“ der Transaktionen im neuen Jahr auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Zuerst zur Aurelius Aktie – Kursentwicklung, Dividende, KGV, Market-Cap,…

Aktienkursentwicklung (XETRA) seit dem 01.01.2021: Aurelius notierte am 04.01.2021 zur Markteröffnung bei 17,69 EUR, heute, Montag, den 28.03.2022 aktuell (13:31 Uhr) bei 27,18 EUR – Kurshöchststand in den letzten 52 Wochen: 30,90 EUR (06.04.2021), Tiefstkurs bei 21,34 EUR (07.03.2022). Dazu kommt die Dividende von 1,00 EUR, ausgeschüttet am 19.05.2021.



Stützend für die Kursentwicklung wirkt das immer noch laufende Aktienrückkaufprogramm der Aurelius in Höhe von bis zu 30 Mio EUR: Unternehmensmeldung Aurelius 11.11.2021: „Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2021 sollen im Zeitraum vom 18. November 2021 bis zum 17. November 2022 insgesamt bis zu 1.000.000 eigene Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden.“



Dividende ist für die Aurelius Aktionäre eine wichtige und verlässliche Größe in der Vergangenheit gewesen: Hohe Dividendenrendite aufgrund einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik- die für das Geschäftsjahr angekündigte Dividende soll 1,50 EUR betragen, mehr als die im Vorjahr zugesagten 1,25 EUR für 2021. Seinerzeit hatte man eine Dividende von 1,50 EUr erst für das Geschäftsjahr 2022 in Aussicht gestellt.

Marketcap Aurelius liegt bei 811,53 Mio EUR mit einem erwarteten KGV 2022 (2023) von 9,86 (8,52 – Stand 28.03.2022).

Vorab der Ausblick des CEO auf 2022 – Aurelius Aktie scheint „gut gerüstet“

„Mit dem Verkauf der Fernuniversität AKAD University, bereits vier Add-on-Erwerben und drei Co-Investments sind wir sehr gut in das Jahr 2022 gestartet. Auch für den weiteren Jahresverlauf sehe ich attraktive Übernahmekandidaten in allen drei Investmentsegmenten“, freut sich Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities. „Jedoch stellen die erschütternden makroökonomischen Entwicklungen uns wie auch alle anderen Marktteilnehmer vor große Unsicherheit. Während der Pandemie haben wir unser Portfolio aber robust aufgestellt und sind daher zuversichtlich, unsere Unternehmen stabil durch die aktuellen Krisen bringen zu können.“

Und jetzt DIE Zahlen

Konzernumsatz:

AURELIUS erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Konzerngesamtumsatz von 3.261,2 Mio EUR (2020: 3.230,1 Mio EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 2.689,8 Mio EUR (2020: 2.198,2 Mio EUR). wobei die Kennziffer der „fortgeführten Geschäftsbereiche“ die aktuelle Dynamik und den Aufbau zukünftiger Exit-Chancen besser widergibt als die „absolute“ Umsatzentwicklung, die eher uaf eine Stagnation hindeuten könnte.

NAV jeAurelius Aktie – Masstab für „Luft nach oben“, mit „Risikoabschlag für Ukraineauswirkungen“ berechnet!

Um die Transparenz zu steigern nahm Aurelius eine Änderung beim Ausweis des NAV vor: Der bisher ausgewiesene Brutto-NAV wurde um zu erwartende Transaktionskosten bei der Veräußerung der Portfoliounternehmen sowie sämtliche mit den einzelnen Portfoliounternehmen im Zusammenhang stehenden Managementvergütungen bereinigt.

Auch zukünftig soll der Netto-NAV quartalsweise veröffentlicht werden. Mit diesem Geschäftsbericht werde zur besseren Vergleichbarkeit letztmalig der Brutto-NAV zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2021 in Höhe von 1.270,5 Mio EUR und damit um 32 %über dem Vorjahreswert ausgewiesen (31.12.2020: 966,2 Mio). Der Netto-NAV habe zum 31 Dezember 2021 1.004,7 Mio.EUR, was einem Wert von 35,26 EUR je Aktie entsprochen habe. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Unwägbarkeiten durch die kriegerischen Aktivitäten in der Ukraine hat sich die AURELIUS Equity Opportunities dazu entschieden, einen Sicherheitsabschlag in Höhe von acht Prozent auf den NAV zum Jahresende 2021 vorzunehmen, der in den oben genannten Werten bereits enthalten ist. Dieser pauschale Abschlag orientiert sich an dem gegenwärtigen Rückgang des DAX in Höhe von etwa acht Prozent seit Kriegsbeginn zum 10. März 2022.

Dazu die entsprechende Berechnung des Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)

31.12.2020 31.12.2021 Veränderung in % Industrial Production 343,3 500,9 46 Retail & Consumer Products 345,0 369,2 7 Services & Solutions 81,7 143,2 75 NAV der Portfoliounternehmen 770,0 1.013,3 32 Andere * 196,2 254,1 30 Co-Investments -/- 3,1 -/- Summe NAV (brutto) ** 966,2 1.270,5 32 Transaktionskosten und Managementvergütung 265,8 Summe NAV (netto) 1.004,7 NAV (netto) je Aktie in EUR *** 35,26

EBITDA der Aurelius – Aktie stützt sich auf Verdopplung der Verkaufserlöse

Der deutliche Anstieg des operativen EBITDA um 50 Prozent auf 249,7 Mio EUR (2020: 167,6 Mi. EUR) spiegelt die positive Entwicklung nahezu aller Konzernunternehmen wider. Besonders hervorgehoben wird dabei die positive Entwicklung folgender Konzernunternehmen: Zentia, moveero, Silvan, Distrelec sowie VAG.

Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag im Geschäftsjahr 2021 bei 358,3 Mio EUR (2020: 431,1 Mio EUR). Die Differenz sei im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr 2021 deutlich geringeren Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung („bargain purchase“) in Höhe von 36,4 Mio EUR gegenüber 292,2 Mio EUR im Vorjahr zurückzuführen. An Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen fielen im Berichtszeitraum 91,5 Mio EUR (2020: 107,4 Mio) an, was einem Rückgang von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

WICHTIGSTES KRITERIUM: TRANSAKTIONEN, Verkäufe

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hat die AURELIUS Equity Opportunities mit HÜPPE, Remi Claeys und UNILUX drei Plattforminvestitionen abgeschlossen. Als strategische Add-on-Akquisitionen verstärkten zudem die Movement Group, GSB Gerüstbau und Nordic Lift bestehende Konzerntöchter. Im Zuge des im Jahr 2021 um Co-Investments gemeinsam mit dem neu geschaffenen AURELIUS European Opportunities Fund IV vergrößerten Investitionsspektrums wurden das europäische Consumer Battery-Geschäft von Panasonic (heute: Advanced Power Solutions) sowie SSE Contracting Limited (heute: Enerveo) erworben.

Durch den Verkauf der Restaktivitäten der Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA sowie der Konzerntochter Wychem an Ascensus Specialties, einen US-amerikanischen Anbieter von Spezialchemikalien, konnte das Ergebnis aus Unternehmensverkäufen auf 163,7 Mio EUR mehr als verdoppelt werden (2020: 78,7 Mio EUR).

Aurelius Aktie setzt die Story fort – Nach dem Berichtszeitraum

TRANSAKTIONEN NACH DEM 31.12.2021

Anfang des Jahres 2022 hat die Ideal Shopping Direct sowohl den Verkauf des Geschäftsbereichs ‚Create and Craft‘ an Hochanda Global Limited, firmierend als ‚The Craft Store‘, als auch den Verkauf der Vermögenswerte ihres Garn- und Zubehörgeschäfts ‚Deramores‘ an LoveCrafts Group Limited vereinbart. Am 15 . Februar 2022 hat die Gesellschaft abschließend ihr verbliebenes Geschäft, die TV– und Web-Kanäle unter dem Namen Ideal World, an den britischen Unternehmer und Investor Hamish Morjaria verkauft. Alle Teile der Ideal Shopping Direct sind veräußert bzw. haben den Konsolidierungskreis des Aurelius Konzerns verlassen.





Im Rahmen einer Carve-Out-Transaktion vom Mutterkonzern Saint-Gobain wurde am 18 . Februar 2022 die Übernahme von Ceramic Tile Distributors (CTD) vereinbart. Die Transaktion wird über die Co-Investmentstruktur von AURELIUS abgewickelt, wobei die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 30 Prozent der Stimmrechte ausübt. CTD ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Spezialanbieter von hochwertigen Keramikfliesen, der über 89 Filialen und vier Vertriebszentren verfügt. Das Unternehmen vertreibt in erster Linie Fliesen, Fliesenkleber, Fugenmörtel sowie die dazugehörigen Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien für die Vorbereitung, das Verlegen, Schneiden und Bohren von Fliesen. Die führende Position von CTD im B2B-Markt wird durch die hohe Markenbekanntheit seiner Gemini-Produktlinie und die positive Geschäftsentwicklung der jüngsten Vergangenheit unterstützt. Im Jahr 2021 erzielte CTD einen Umsatz von ca. 120 Millionen Euro. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende März 2022 abgeschlossen.

AKAD geht, Minova kommt

Am 25 . Februar 2022 wurde der Verkauf der Fernhochschule AKAD University (AKAD) an den strategischen Käufer Galileo Global Education ( ‚Galileo‘) abgeschlossen. Die AKAD war im Segment Services & Solutions enthalten. Die Nettovermögenswerte der Veräußerungsgruppe AKAD betragen zum 31 . Dezember 2021 3,8 Mio EUR und es wird ein Ergebnis nach Steuern der AKAD von 0,6 Mio EUR ausgewiesen. Die Entkonsolidierung der Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2022 durchgeführt.

Am 28 . Februar 2022 konnte die Akquisition von Minova im Rahmen einer globalen Carve-Out-Transaktion von Orica Limited, Melbourne/Australien für einen Enterprise Value von ca. 114 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen werden. Die Akquisition ist bereits die vierte abgeschlossene Transaktion im Rahmen der Co-Investmentstruktur von AURELIUS, wobei die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 30 Prozent der Stimmrechte ausübt. Minova mit Hauptsitz in London/Großbritannien ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Sicherungs- und Verfestigungsmitteln sowie Dienstleistungen für Bergbau- und Infrastrukturkunden. Mit 13 Produktionsstandorten und 18 Vertriebsbüros in Nordamerika, Europa und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Südafrika, Indien und Australien sowie mehr als 1 .000 Mitarbeitern erwirtschaftete Minova im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von ca. 300 Mio EUR.



Interessant für „an Einzelheiten interessierte“ in diesem Zusammenhang der ausführliche, vollständige Abschlussbericht der Aurelius mit ausführlicher Darstellung der aktuellen Beteiligungen (zum 31.12.2021). Netto-NAV scheint ein fairer Ansatz zur Einschätzung des Potentials der Aurelius Aktie zu sein. Auf jeden Fall bleibt es dabei: Aurelius Aktionäre „leben“ von den – bisher regelmässig erfolgten – Exits. Die Aurelius Aktie ist definitv transparenter und damit „greifbarer“ als in den vergangenen Jahren. Und operativ läufts, sofern die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine nicht noch „böse Überraschungen“ bringen.



