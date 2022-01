AURELIUS Aktie: Add-on in Deutschland. Weiter warten auf Exit’s…

Aurelius Aktie heute – im Gleichschritt mit dem Markt – im Plus. Damit die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) Aktie wieder die 30,00 EUR überschreiten kann, wie zuletzt im letzten Herbst, muss mehr passieren, als ein Add-on-Zukauf. Trotzdem wichtig und folgerichtig. Rund um den Kern der in 2014 übernommenen Tochter BPG Group, mit Sitz in Wandlitz bei Berlin, baut man durch diverse Zukäufe in einem zersplitterten Markt ein budnesweit tätiges „führendes Gerüstbau- und Baudienstleistungsunternehmen“ auf. Und dazu passt nun die heute gemeldete Übernahme des Container Handelsbüro Peter Bonitz e. K. mit Sitz in Berlin.

Aurelius Aktie wird nicht kurzfristig profitieren – aber Branche stimmt, Wachstumsperspektiven und Rationalisierungspotential machen BPG Group auf Dauer spannend

Das Serviceangebot des Add-on-Kaufs umfasst den Transport, die De-/Montage der Container sowie auch zusätzliche Serviceleistungen wie die Reinigung und Reparatur. Und sp ergänzt das Containergeschäft gezielt das Baulogistikportfolio der LoXite – unter diesem Markennamen tritt die BPG Group bundesweit auf – um einen weiteren Baustein. BPG Group kann deutliche Synergien auch durch Cross Selling mit den übrigen Deinstleistungen der Gruppe heben. Bisher wurden Container zum Teil von Drittanbietern angemietet.

„Dieser Erwerb folgt dem strategischen Investitionsansatz von AURELIUS, seine Konzernunternehmen im Rahmen von gezielten Add-on-Akquisitionen zukunftsfähig und wachstumsorientiert zu entwickeln. BPG ist hierzu ein adäquates Beispiel, wir haben das Unternehmen hierdurch in den vergangenen Jahren bereits sehr erfolgreich ausgebaut“, so erläutert die Logik der Transaktion Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities.

In der Vergangenheit wurden bereits die BSB Bau- und Spezialgerüstbau Franke & Wagner GmbH, die Aktivitäten des Münchner Gerüstbauers Gustav Raetz sowie erst kürzlich im März 2021 die GSB Gerüstbau übernommen. Zukünftig plant die BPG Group durch organisches Wachstum in Kombination mit gezielten anorganischen Wachstumsmaßnahmen ihre Marktanteile in der DACH-Region weiter auszubauen.

Aurelius Aktie wartet auf die angekündigten Exit’s

Zuletzt verkaufte Aurelius am 13.12.2021 ihren britischen Feinchemikalienhersteller Wychem – ein Team von mehr als „25 Experten“, die bei Wychem tätig sein sollen, deutet nicht gerade auf den „grossen Jackpott“ hin, aber Faktor 10,6 auf das eingesetzte Kapital machte den Exit nach rund 5 Jahren Haltedauer auf jeden Fall lukrativ. Zumindest hiess es für die Aktionäre weitere „Begehrlichkeiten weckend“ im Kommentar Matthias Täubl’s, CEO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. zur Veräusserung der Wychem Mitte Dezember vielsagend: „…Nach einem sehr erfolgreichen Jahr für AURELIUS und angesichts einer gut gefüllten Transaktionspipeline sind wir zuversichtlich, in naher Zukunft weitere Transaktionen durchführen zu können.“

Die Aurelius Aktie ist mehr als nur kurzfristige News – dahinter steht eine klare Strategie

Und wer die besser verstehen will sollte unser Doppelinterview mit AURELIUS-CEO Matthias Täubl lesen. Unter anderem über die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, größere Deals, Chancen durch die Corona-Krise und spannende Exit-Perspektiven.

Aktuell (11.01.2022 / 10:05 Uhr) notieren die AURELIUS Aktie im Xetra-Handel bei 27,64 EUR (+0,40 EUR / +1,47 %).

