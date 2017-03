Berlin (ots) -Nachdem im Februar mit der Single "Can't Steal The Music" bereitsder erste Vorbote aus der gleichnamigen, neuen EP der dänischenSolokünstlerin Aura erschienen ist und es bereits in die Top 100 derdeutschen Airplaycharts geschafft hat, folgen nun am 03.03.17 dieweiteren mitreißenden Versionen des Songs auf der "Can't Steal TheMusic"-EP. "Can't Steal The Music' ist außerdem der Titel ihresbevorstehenden dritten Albums, das eine glühende Stellungnahme zurKraft und Stärke der Kunst sein wird:"Wenn ich zur Musik tanze, kann mir das keiner nehmen, kann mirkeiner die Musik stehlen", singt Aura in dem Song. Sie hat die Lyricsgeschrieben, die Musik komponiert und hat den Song co-produziert, wasihm einen einzigartigen Klang verleiht. "Can't Steal The Music" isteine Einladung in ein einzigartiges Pop-Musik-Universum. DasHerzstück ist Auras warme Stimme, die von einem verspielten Rhythmusbegleitet wird, der absichtlich etwas out-of-sync ist um Auraspersönliche Erfahrungen besser widerzuspiegeln:"Ich könnte alles verlieren im Leben - mein Herz, meinen Verstand,meine Besitztümer - aber die Musik und ihre Kraft Emotionenhervorzurufen - das kann mir keiner nehmen. Die Musik ist mächtigerals ich es jemals sein könnte", sagt Aura über den Song, der voneiner früheren Liebesgeschichte erzählt, in Folge derer sie sichselbst völlig verlor. Aber die Musik hat am Ende gewonnen.Aura schreibt und singt seit ihrer Kindheit eigene Lieder. InDeutschland und Dänemark hatte sie große Hits wie "I Will Love YouMonday" und "Geronimo." Mit der Single "Geronimo" von ihrem zweitenAlbum "Before the Dinosaurs" war sie die erste Dänin überhaupt, diees in Deutschland direkt an die Spitze der Charts schaffte.Auras Durchbruch und Debütsingle "I Will Love You Monday" erlangtein Deutschland, Österreich und der Schweiz innerhalb kürzester ZeitPlatin- und in ihrem Heimatland Dänemark Gold-Status. Den Erfolgkonnte sie mit dem nächsten Nummer 1-Hit "Geronimo" vom zweiten Album"Before The Dinosaurs" (Platin in Deutschland und Dänemark, Gold inder Schweiz und Australien) fortsetzen. Der Track "Friends" schafftees 2012 in die Top 6 der europäischen Single-Charts und wurde inDeutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz mit Goldausgezeichnet. Von den beiden Alben hat Aura insgesamt mehr als 4,5Millionen Singles verkauft und generierte in den Jahren 2008 bis 2012mehr als 18 Millionen Spotify-Streams - wohlgemerkt in einer Zeitnoch bevor Spotify sich zum größten Streamingdienst gemausert hatte -und kann bis heute über 17 Millionen Views ihrer Videos verbuchen.Mit "Can't Steal The Music" präsentiert sich Aura alsinspirierende Künstlerin, die perfekt die Balance zwischen Tiefe undLeichtigkeit hält und mit dem klaren Refrain "You can't take thataway, can't steal the music" ("Das kann mir keiner nehmen, keinerkann mir die Musik stehlen") echte Werte in einem Pop-Songvermittelt.Die "Can't Steal The Music"-EP erscheint am 03. März 2017.Pressekontakt:TV: Fabian.Schaedlich@umusic.comPrint & Online: Thomas.Thyssen@umusic.comRadio Nord / Potsdam: M.Tappendorf@icloud.comRadio West: David.Kupetz@umusic.comRadio Süd: Claudia.Schwippert@umusic.comRadio Ost /Berlin: Daniel.Poehlke@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Deutschland, übermittelt durch news aktuell