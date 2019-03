AUDIO NOW - Hier hörst Du alles! / RTL Radio Deutschland startet Deutschlands Audio-Plattform

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - RTL Radio Deutschland startet am 21. März mit AUDIONOW die zentrale Audio-Plattform für Deutschland. Das Portal bündeltdie besten Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschenRadiosendern, Podcastproduzenten und Audio-Anbietern. Darüber hinauswird AUDIO NOW zur Heimat von exklusiven Podcasts und Audio-Seriender Bertelsmann Content Alliance (Mediengruppe RTL Deutschland, UFA,Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr, BMG und RTL RadioDeutschland).RTL Radio Deutschland schafft mit AUDIO NOW ein bislang einmaligesAngebot, das sich an eine breite, deutschlandweite Nutzerschaftrichtet. Während das klassische Radio Massen an sich bindet, sollAUDIO NOW den immer größeren Bedarf an individuellem, non-linearenund professionell erstellten Audio-Content zu verschiedensten Themenund Lebensbereichen abdecken. Alle Inhalte sind ab 21. März in derkostenlosen App zum Streamen und als Download verfügbar.Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland: "AUDIO NOW sollDeutschlands führendes Portal für hochwertige Podcasts undAudio-on-Demand-Content werden. Wir sehen gerade, wie das Interesseund die Nutzung von professionell produzierten Audio-Inhalten rasantsteigen. Gut gemachte Podcasts informieren, unterhalten und fesselndie Menschen - ob unterwegs oder abends in den eigenen vier Wänden.Als Audio-Experten wollen wir den besten Stoff für die Ohrenjederzeit und optimal nutzbar zur Verfügung stellen. Wir freuen unsdarauf, mit AUDIO NOW allen kreativen, deutschen Audio-Produktionensowie etablierten Hörangeboten ein neues Zuhause zu geben, dasTransparenz über ihre Nutzer und die Nutzung garantiert."AUDIO NOW - Deutschlands Audio-Plattform.Hier hörst Du alles!Ab 21. März als App für iOS und Android sowie als Webangebot unterwww.audionow.de.Pressekontakt:Dr. Nina GerhardtLeiterin KommunikationRTL Radio Deutschland GmbHTel.: 030 884 84 115Email: nina.gerhardt@rtlradio.deOriginal-Content von: RTL Radio Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell