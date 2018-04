AT& enttäuscht Anleger mit Quartalszahlen - Aktienkurs rutscht ab

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomriese AT&T hat die Anleger mit seinen Quartalszahlen enttäuscht.



Diese machten sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung mit einer Verkaufswelle Luft, der Aktienkurs rutschte in einer ersten Reaktion um fast fünf Prozent ab.