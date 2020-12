AT&T vs. Verizon Aktie: Wer gewinnt?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Wir haben eine Gruppe von über 300 Investoren dazu befragt, ob Aktien von AT&T Inc. (NYSE:T) oder Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) Aktie bis 2022 am meisten wachsen würde.

AT&T Vs. Verizon Aktie

Im Jahr 2020 bleibt die drahtlose Kommunikation das größte Geschäft von AT&T und trägt fast 40% zum Umsatz bei. Als zweitgrößter US-amerikanischer Mobilfunkanbieter verbindet AT&T mehr als 100 Millionen Geräte, darunter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung