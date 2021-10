AT&T- und Verizon-Aktien: Fallen sie ohne Unterstützung

AT&T Inc. (NYSE:T) und Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) sind zwei Mobilfunkaktien, die am Dienstag im Zuge des Rückgangs des Marktes für Telekommunikationsaktien an Boden verloren.

Der Rückgang des Marktes ist auf die Spannungen zwischen Ländern mit großen Telekommunikationsunternehmen zurückzuführen. AT&T fiel um 2,32% auf $25,43 und Verizon um 1,62% auf $51,33 bei Börsenschluss.

AT&T Tages-Chartanalyse AT&T scheint unter die Unterstützung gebrochen zu haben, was