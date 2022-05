AT&T nach seinem Discovery-Deal: Ist die Aktie eine gute Investition?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Wichtige Punkte

AT&T hat vor Kurzem WarnerMedia, seine Unterhaltungssparte, im Rahmen einer Fusion mit dem Kabelfernsehunternehmen Discovery veräußert.

Das Telekommunikationsgeschäft von AT&T verzeichnete im vergangenen Jahr ein starkes Kundenwachstum und dieser Trend setzt sich auch im ersten Quartal 2022 fort.

Der Erfolg des Unternehmens bei der Kundenakquise führte zu einem Umsatzwachstum, aber AT&T hat immer noch einen enormen Schuldenberg zu schultern.

Die Anleger haben sich in den letzten Jahren zu Recht von der AT&T (WKN: A0HL9Z, 0,00%)-Aktie zurückgezogen. Der Aktienkurs sank von fast 30 US-Dollar gegen Ende 2019 auf ein 52-Wochen-Tief von 16,62 US-Dollar im letzten Dezember, als das Unternehmen das Unterhaltungsimperium, für dessen Erwerb es Milliarden ausgegeben hatte, auflöste und dabei seine hohe Dividende kürzte.

Der letzte Akt in der Hollywood-Geschichte von AT&T fand am 8. April statt, als das Unternehmen die Fusion seiner Unterhaltungssparte WarnerMedia mit dem Kabelfernsehunternehmen Discovery abschloss und damit Warner Bros. Discovery gründete. Dieser Meilenstein schloss die Veräußerung der AT&T-Unterhaltungsbeteiligungen ab.

Ist das verbleibende AT&T ein attraktives Investment? Ein Blick auf das Telekommunikationsgeschäft nach der Übernahme von CEO John Stankey im Jahr 2020 kann dabei helfen zu beurteilen, ob AT&T nach dem Verkauf der Unterhaltungssparte eine lohnende langfristige Investition ist.

AT&Ts Kundenerfolg

Durch die Ausgliederung der Unterhaltungssparte kann AT&T seine Ressourcen auf sein Telekommunikationsgeschäft konzentrieren. Das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft von AT&T, denn das Telekommunikationsgeschäft hat sich unter Stankey bei der Kundengewinnung ausgezeichnet, was auf dem hart umkämpften US-Markt ein Muss ist.

So konnte AT&T im Jahr 2021 bei den Postpaid-Kunden, dem wertvollsten Kundensegment der Telekommunikationsbranche, 3,2 Millionen neue Kunden gewinnen, mehr als in den zehn Jahren zuvor zusammen. Das Unternehmen konnte den Erfolg des letzten Jahres auch im ersten Quartal 2022 fortsetzen und verzeichnete mit 691.000 Postpaid-Kunden den höchsten Nettozuwachs in einem ersten Quartal seit über zehn Jahren.

AT&T gewinnt dank seines Glasfaser-Internetdienstes auch in seiner Breitbandsparte für Verbraucher neue Kunden. Glasfaser bietet eine schnellere und zuverlässigere Internetverbindung als AT&Ts altes kupferbasiertes Produkt. Infolgedessen hat das Unternehmen das erste Quartal mit 6,3 Millionen Breitbandanschlüssen abgeschlossen, gegenüber 5,2 Millionen im letzten Jahr.

Dieser Kundenzuwachs trug dazu bei, dass AT&T seinen Umsatz im Jahr 2021 um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr steigern konnte, und zwar auf Pro-forma-Basis, d. h. ohne die veräußerten Geschäftsbereiche des Unternehmens, einschließlich WarnerMedia, auf 118,2 Mrd. US-Dollar gegenüber 113,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020. Das Umsatzwachstum setzte sich bis ins Jahr 2022 fort, da die Einnahmen im ersten Quartal auf Pro-forma-Basis im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 % auf 29,7 Mrd. US-Dollar stiegen.

Die Umsatzsteigerungen von AT&T werden sich voraussichtlich im Jahr 2022 fortsetzen und auch für 2023 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich. AT&T geht davon aus, dass die Akzeptanz von 5G-Netzen und Glasfasernetzen bei den Kunden dieses Wachstum vorantreiben wird, wobei die Breitbandeinnahmen in diesem Jahr voraussichtlich um mindestens 6 % steigen werden.

Andere zu berücksichtigende Faktoren

Steigende Geräteverkäufe tragen ebenfalls zum Umsatzwachstum von AT&T bei. Kunden, die Zugang zu 5G-Netzen haben wollen, müssen 5G-kompatible Mobilgeräte kaufen, und genau das tun sie auch.

Die Geräteverkäufe im Mobilitätssegment von AT&T sind in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen. 2022 könnte ein drittes Wachstumsjahr hinzukommen, da der Umsatz mit Geräten im ersten Quartal 5,4 Mrd. US-Dollar erreichte, ein Anstieg von 7,3 % gegenüber 2021.

Trotz des Umsatzwachstums bleibt die finanzielle Lage von AT&T besorgniserregend, da das Unternehmen Ende 2021 mit über 170 Mrd. US-Dollar verschuldet war. Die Ausgliederung von WarnerMedia hat dazu beigetragen, diese Situation zu verbessern. Warner Bros. Discovery übernahm einen Teil der massiven Schulden von AT&T und zahlte dem Telekommunikationsunternehmen 40,4 Mrd. US-Dollar in bar.

Außerdem arbeitet AT&T am Schuldenabbau, indem es laufende Kosten in Höhe von 6 Mrd. US-Dollar streicht und bis Ende 2023 ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 2,5 erreichen will. Im ersten Quartal lag dieses Verhältnis noch bei 3,42.

AT&T ist heute gut positioniert, um Schulden abzubauen und gleichzeitig Dividenden zu zahlen und in sein Geschäft zu investieren, da das Unternehmen in der Lage ist, jährlich Milliarden an freiem Cashflow zu generieren. AT&T prognostiziert, dass der freie Cashflow in diesem Jahr auf Pro-forma-Basis etwa 16 Mrd. betragen wird und bis 2023 auf 20 Mrd. US-Dollar ansteigt, wenn die Ausgaben für 5G und den Ausbau des Glasfasernetzes zurückgehen.

AT&T-Aktien kaufen oder nicht kaufen?

Das Geschäft mit Discovery stellt einen Wendepunkt für AT&T dar. Das Engagement in der Telekommunikation kommt zum richtigen Zeitpunkt, da sich das 5G- und Glasfasergeschäft des Unternehmens in einer Wachstumsphase befinden.

Der Erfolg des Unternehmens bei der Kundengewinnung und -bindung ist der Schlüssel zur Fortsetzung des Umsatzwachstums unter Stankey. Die Gewinnung von Kunden ist entscheidend, weil der US-Telekommunikationsmarkt an einem Sättigungspunkt angelangt ist. Da 97 % der Erwachsenen in den USA ein Mobiltelefon besitzen, muss AT&T den Konkurrenten Kunden wegnehmen, um zu wachsen.

Unter John Stankey ist AT&T dabei erfolgreich und verdrängt den Konkurrenten Verizon Communications bei den Postpaid-Kunden. Auch die Kundenabwanderung befindet sich auf einem historischen Tiefstand, was die Fähigkeit des Unternehmens bestätigt, Kunden zu halten.

Auch wenn die kürzlich gekürzte Dividende von AT&T für die Anleger enttäuschend ist, liegt die Rendite zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels immer noch bei über 5 %. Damit liegt sie deutlich über der durchschnittlichen Dividendenrendite des S&P 500 von 1,4 % im ersten Quartal.

Da sich das Unternehmen auf das weitere Wachstum seines Telekommunikationsgeschäfts konzentriert und gleichzeitig seine finanzielle Gesundheit verbessert, ist AT&T in einer viel besseren Position, um nach dem Discovery-Deal erfolgreich zu sein, was AT&T zu einer guten langfristigen Investition macht.

Der Artikel AT&T nach seinem Discovery-Deal: Ist die Aktie eine gute Investition? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Robert Izquierdo auf Englisch verfasst und am 05.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Robert Izquierdo hat Positionen in AT&T, Verizon Communications und Warner Bros. Discovery, Inc. The Motley Fool empfiehlt Verizon Communications und Warner Bros. Discovery, Inc.

