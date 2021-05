AT&T: Wirklich ein Kauf? Der Chartcheck

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

AT&T ist einer der bekanntesten Mobilfunkanbieter in den USA. Die Aktie war im Jahr 2020 um über 26% gefallen, nachdem sie sich von ihren Tiefstständen in der Coronavirus-Baisse um fast 30% erholt hatte. Im Jahr 2021 ist der Kurs bisher um solide 13% gestiegen. Positiv ist, dass die Aktie in einem sehr niedrigen Zinsumfeld eine hohe annualisierte Dividendenrendite von 6,4% aufweist. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



