AT&T, Verizon Aktie: Sollten sie versuchen, Nokia zu übernehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

In dieser Woche haben wir über 1.000 Händlern und Investoren die folgende Frage gestellt, ob die 5G-Mobilfunkriesen AT&T Inc. (NYSE:T) oder Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) Nokia(NYSE:NOK) im Jahr 2021 übernehmen sollten:

AT&T sollte Nokia kaufen Verizon sollte Nokia kaufen Keiner von beiden sollte Nokia kaufen

Da AT&T und Verizon die größten Mobilfunkanbieter der Nation sind, wird erwartet, dass sie die wettbewerbsfähigsten Unternehmen sein werden, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung