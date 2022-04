AT&T: Der Megaspinoff von WarnerMedia nähert sich der Ziellinie

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Wichtige Punkte

AT&T-Aktionäre müssen nichts tun und keine Steuern zahlen, um Aktien von Warner Bros. Discovery zu erhalten.

AT&T wird etwas Bargeld erhalten, um Schulden zu tilgen, und eine Dividendenkürzung wird helfen, Wachstumsinvestitionen zu finanzieren.

Die AT&T-Aktie könnte nach der Abspaltung einbrechen und damit eine gute Gelegenheit für Investoren bieten.

Der Telekommunikationsriese AT&T (WKN:A0HL9Z 1,48 % ) hat jahrelang versucht, sich in ein Medienkonglomerat zu verwandeln, und dabei zig Milliarden US-Dollar ausgegeben. Er kaufte DirecTV, um sein Videogeschäft zu stärken, und nach einem fast zweijährigen Rechtsstreit übernahm er Time Warner in einem 85-Milliarden-Dollar-Deal, der im Juni 2018 abgeschlossen wurde.

Time Warner, das jetzt WarnerMedia heißt, brachte wertvolle Unternehmen wie Warner Bros, HBO und Turner mit. Aber als Teil von AT&T hat es nie richtig funktioniert, und die vielen Schulden, die AT&T durch seine Geschäfte gemacht hat, haben das Unternehmen noch anfälliger gemacht.

Weniger als vier Jahre nach der Übernahme von Time Warner steht AT&T kurz davor, seine unglückselige und teure Medienstrategie abzuschließen. DirecTV wurde letztes Jahr als eigenes Unternehmen ausgegliedert, wobei AT&T die Mehrheitsbeteiligung behielt. Und in den kommenden Tagen wird WarnerMedia mit Discovery ( WKN:A0Q90J 0,32 % ) fusionieren, um einen Medien- und Streaming-Powerplayer zu schaffen.

Hier ist, was Investoren wissen müssen.

1. Der Deal ist eine steuerfreie Transaktion

Während einige andere Optionen diskutiert wurden, wird der Zusammenschluss von WarnerMedia und Discovery so strukturiert, dass AT&T-Aktionäre ihre AT&T-Aktien behalten und gleichzeitig Aktien des neuen Unternehmens erhalten, das Warner Bros. Discovery heißen wird. AT&T-Aktionäre werden schätzungsweise 24 Aktien von Warner Bros. Discovery für je 100 AT&T-Aktien erhalten.

Diese Abspaltung ist kein steuerpflichtiges Ereignis, so dass AT&T-Aktionäre die Ausschüttung von Warner Bros. Discovery-Aktien erhalten, ohne dass sie Steuern zahlen müssen. Die AT&T-Aktionäre werden 71 % von Warner Bros. Discovery besitzen, während die Discovery-Aktionäre die restlichen 29 % besitzen werden.

2. AT&T wird einige Schulden abbauen können

AT&Ts Kaufrausch hat sich auf seine Bilanz ausgewirkt. Das Unternehmen hatte Ende 2021 fast 180 Mrd. US-Dollar Schulden, davon knapp über 150 Mrd. US-Dollar langfristige Schulden.

Das Bild wird ein wenig besser, sobald die Abspaltung abgeschlossen ist. AT&T wird im Rahmen des Deals 43 Mrd. US-Dollar in Form von Bargeld, Schuldverschreibungen und dem Einbehalt der Schulden von Warner Bros. Discovery erhalten. Das Ziel ist es, diesen Geldsegen zusammen mit dem freien Cashflow zu nutzen, um die Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA bis Ende 2023 auf etwa 2,5 zu senken.

Eine verbesserte Bilanz wird ein Vorteil sein, wenn AT&T viel Geld für den Ausbau seines 5G-Netzes ausgibt. Das Unternehmen wird allein in diesem Jahr 5 Mrd. US-Dollar in den Ausbau des 5G-Spektrums investieren, was Teil seines 24 Mrd. US-Dollar umfassenden Investitionsplans ist.

3. AT&T wird eine Cashflow-Maschine bleiben

Die Abspaltung von WarnerMedia wird sich auf den freien Cashflow von AT&T auswirken, aber das Kerngeschäft Mobilfunk wird eine Geldmaschine bleiben.

Grafik: Autor. Datenquelle: AT&T.

Nach AT&Ts neuer Definition des freien Cashflows erwartet das Unternehmen, dass die Pro-forma-Kennzahl in diesem Jahr auf 16 Mrd. US-Dollar sinkt und sich dann bis 2023 auf 20 Mrd. US-Dollar erholt. Damit bleibt genug Geld übrig, um Dividenden zu zahlen und den Schuldenberg abzubauen.

4. Die Dividende wird gekürzt

AT&T nutzt diese Gelegenheit, um seine Dividendenzahlungen wieder auf ein nachhaltiges Niveau zu bringen. Das Unternehmen wird nun eine vierteljährliche Dividende von 0,2275 US-Dollar pro Aktie oder 1,11 US-Dollar pro Jahr zahlen. Das ist eine Kürzung um fast 50 % gegenüber der bisherigen Jahresdividende von 2,08 US-Dollar pro Aktie.

Im Gegenzug für die Dividendenkürzung erhalten die Investoren nicht nur Aktien von Warner Bros. Discovery, sondern ihre Beteiligung an AT&T wird auch weniger riskant. Die Bilanz von AT&T wird gestärkt, und das Unternehmen hat die Mittel, um in 5G und andere Wachstumsinitiativen zu investieren. Hätte AT&T seine höhere Dividendenzahlung beibehalten, wäre das Unternehmen im Nachteil gewesen.

5. Die Aktie könnte direkt nach der Abspaltung einbrechen

AT&T hat die Anleger gewarnt, dass sie damit rechnen sollten, dass der Kurs der AT&T-Aktie an die Übertragung von WarnerMedia an Warner Bros. Discovery angepasst wird. Was genau mit dem Aktienkurs passiert, sobald die Abspaltung abgeschlossen ist, ist ungewiss, aber jede Kursdelle könnte eine Kaufgelegenheit sein.

Zurzeit wird AT&T mit rund 170 Mrd. US-Dollar bewertet. Wenn man die Prognosen des Unternehmens für den freien Cashflow im Jahr 2023 für bare Münze nimmt, bewertet der Markt AT&T einschließlich WarnerMedia mit weniger als dem 9-fachen des pro forma freien Cashflows. Wenn die Aktie nach der Abspaltung fällt, können die Anleger möglicherweise Aktien des schlankeren AT&T zu einem noch niedrigeren Kurswert erwerben.

Das setzt natürlich voraus, dass die Prognosen von AT&T nicht zu optimistisch sind. Aber die niedrige Bewertung gibt den Anlegern eine beträchtliche Sicherheitsmarge, falls die Dinge für den Telekommunikationsriesen schief laufen.

Der Artikel AT&T: Der Megaspinoff von WarnerMedia nähert sich der Ziellinie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese in Frage zu stellen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Timothy Green auf Englisch verfasst und am 03.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Discovery (C-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022