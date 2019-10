AT&T & Fleet Complete präsentieren Lösungen für vernetzte Fahrzeuge der nächsten Generation in Mexiko

AT&T & Fleet Complete wird den mexikanischen Flottenbesitzern einbreites Spektrum an Telematiklösungen anbieten. Diese tragen dazubei, die Betriebskosten zu senken und die Sicherheit von Fahrzeug undFahrer zu erhöhen.Mexiko City (ots/PRNewswire) - - AT&T, einer der größtenTelekommunikationsanbieter in den USA, und Fleet Complete, der amschnellsten wachsende globale Telematikanbieter, geben offiziell dieEinführung von kostenreduzierenden, sicherheitsorientiertenFlottenlösungen in Mexiko bekannt."Wir freuen uns, unsere Flottenmanagement-Technologie der nächstenGeneration in Mexiko anzubieten und damit Unternehmen - großen undkleinen - zu helfen, sicher, produktiv und kostengünstig zuoperieren", sagt Tony Lourakis, Gründer und CEO von Fleet Complete."Wir haben große Erfahrung im Vertrieb mit Mobilfunkbetreibern aufder ganzen Welt und freuen uns, gemeinsam mit AT&T, unseremTelekommunikationspartner in den USA, im mexikanischen Flottensektortätig zu sein."Auf dem mexikanischen Markt sind mehr als 6,5 MillionenNutzfahrzeuge im Einsatz*, wobei nur 15% davon über eineTelematik-Konnektivität** verfügen. Die preisgekrönten,erschwinglichen und benutzerfreundlichen Lösungen von Fleet Completewerden dem Flottenmanagement-Sektor in Mexiko dabei unterstützen,weiter zu wachsen. Dabei werden sie durch die nationale Präsenz vonAT&T in Mexiko ergänzt.Mit dem AT&T Fleet Complete Produktportfolio steht mexikanischenUnternehmen jeder Größe und in allen Industriesegmenten die größteAuswahl an Flottenmanagement-, GPS-Asset-Tracking undFahrersicherheitslösungen zur Verfügung. AT&T nutzt diebranchenführende Technologie von Fleet Complete und bieteteinzigartige Lösungen für geschäftliche Herausforderungen immexikanischen Nutzfahrzeugbereich.Insbesondere die AT&T Fleet Complete-Lösungen werden dieSicherheit der Fahrer und den Schutz der Vermögenswerte durch dieständige Überwachung der Fahrzeugstandorte erhöhen, und zwar voneiner robusten Verwaltungsplattform aus, die für die Verbesserung derEffizienz und Kosteneinsparungen konzipiert ist."Bei AT&T setzen wir uns dafür ein, mexikanische Unternehmen beider Beschleunigung ihres Geschäftswachstums zu unterstützen. Mit AT&TFleet Complete und unserem fortschrittlichen Mobilfunknetz, das fast100 Millionen Menschen umfasst, ermöglichen wir intelligenteTechnologien, um die Leistung von Unternehmen zu maximieren, dieProduktivität zu steigern und die Effizienz durch umfangreiche Datenzu verbessern", sagt Laurent Therivel, CEO von AT&T Mexiko.*Flottenmanagement in Nord- und Südamerika, M2M Research Series2018, Berg Insight.**2016-17 Mexican Telematics Market Study, Telematics IndustryReport. C.J. Driscol & Associates.Informationen zu Fleet Complete®Fleet Complete® ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzterFahrzeugtechnologie und bietet unternehmenskritische Flotten-, Asset-und mobile Workforce-Management-Lösungen. Das Unternehmen betreutfast 500.000 Kunden und über 35.000 Unternehmen in Kanada, den USA,Mexiko, Australien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich,Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Estland,Lettland und Litauen. Es unterhält Omni-Channel-Partnerschaften undVertriebsprozesse mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada, Telstra inAustralien und der Deutschen Telekom (T-Mobile) in mehrereneuropäischen Ländern. Fleet Complete ist eines der am schnellstenwachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreiche Auszeichnungen fürInnovation und Wachstum erhalten. Für weitere Informationen besuchenSie bitte fleetcomplete.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2598439-1&h=173817871&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2598439-1%26h%3D3878251930%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fleetcomplete.com%252F%26a%3Dfleetcomplete.com&a=fleetcomplete.com).Informationen zu AT&TAT&T Inc. (NYSE:T) ermöglicht Millionen von Menschen auf derganzen Welt, über seine führenden Unterhaltungs-, mobilenHochgeschwindigkeits-Internet- und Sprachdienste miteinanderverbunden zu sein. Wir sind einer der größten Pay-TV-Anbieter derWelt. Wir haben TV-Kunden in den USA und in 11 LändernLateinamerikas. Darüber hinaus helfen wir Millionen von Unternehmenunterschiedlicher Größe, ihren Kunden mit mobilen und hochsicherenintelligenten Lösungen weltweit einen besseren Service zu bieten.Die Produkte und Dienstleistungen von AT&T in Mexiko sindlandesweit in den Verkaufsstellen von AT&T erhältlich. AT&T verändertdie Telekommunikationsbranche, indem es Wettbewerb fördert und dieneue Generation des mobilen Internets in Mexiko definiert. DasUnternehmen beschäftigt heute fast 100 Millionen Menschen in Mexiko.Für weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen vonAT&T besuchen Sie bitte https://www.att.com.mx/. Besuchen Sie unsauch in den sozialen Medien: Twitterhttps://twitter.com/attmx?lang=es und Facebookhttps://www.facebook.com/attmx/.Alle Rechte vorbehalten ©, 2019, zugunsten von AT&T IntellectualProperty II, L.P. mit Sitz in Nevada, USA. AT&T, das Globe-Logo undandere Marken sind Marken und Dienstleistungsmarken von AT&TIntellectual Property und/oder mit AT&T verbundenen Unternehmen. Alleanderen hierin enthaltenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligenInhaber. Alle Rechte vorbehalten ©, 2019, zugunsten von FleetComplete.**Basierend auf derAnalyse von Ookla® vonSpeedtest Intelligence®Data durchschnittlicheDownload-Geschwindigkeitenfür Q2 2019.***GWS OneScore, September2018.Pressekontakt:David Prusinski, EVP, Sales and Marketing, Fleet Complete,marketing@fleetcomplete.com; Presseinformationen: Fernanda MartínezDomínguez, Mediensprecher, AT&T en México, E-mail: mz880j@att.comOriginal-Content von: Complete Innovations Inc., übermittelt durch news aktuell