AT&T, Deutsche Telekom und SSE: 3 heiße Dividendenaktien, die jetzt auf jede Watchlist gehören!

Die weltweiten Aktienindizes sind momentan dabei, heftig auszuschlagen. Aktuell geht es wieder vermehrt nach oben, allerdings könnte es in den Zeiten des Handelskonfliktes bloß eine Frage der Zeit sein, wann die Ausschläge wieder nach unten tendieren. Kurzfristige Sicherheit scheint es derzeit eher wenig zu geben.

Wenn man als Investor dennoch nach einem Quäntchen Stabilität Ausschau halten möchte, können Dividendenaktien noch immer eine interessante Wahl sein. Viele Ausschütter besitzen schließlich solide Dividendenhistorien, hier können weiterhin konstante Ausschüttungen lauern, was ein gewisses Maß an Verlässlichkeit beherbergen könnte.

Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf die Aktien von AT&T (WKN: A0HL9Z), der Deutschen Telekom (WKN: 555750) und von SSE (WKN: 881905), die allesamt zu den mehr oder minder zuverlässigen Ausschüttern zählen. Und zumindest aufgrund ihrer besonderen Ausgangslage einen Platz auf einer Watchlist verdient haben könnten.

1. AT&T vor einer Neubewertung?

Eine erste heiße Dividendenaktie, in die aktuell reichlich Bewegung gekommen ist, ist die von AT&T. Der US-amerikanische Telekommunikationsgigant ist erst kürzlich nämlich in den Fokus von Hedgefonds-Legende Paul Singer und seinem Investment-Vehikel Elliot gerückt, was über kurz oder lang zu signifikanten Verbesserungen führen könnte.

Singer ist schließlich bekannt dafür, Druck auszuüben. Als aktivistischer Investor versucht er stets, direkten Einfluss zu nehmen und den Unternehmen, in die er investiert, wieder zu neuem Glanz zu verhelfen. Speziell bei AT&T sieht er einige Ineffizienzen, was Randbereiche anbelangt, und hat den Verkauf dieser Bereiche und eine strengere Fokussierung auf das Hauptgeschäft gefordert. Das könne neue Potenziale beinhalten und sollte die Aktie in neue Höhen, möglicherweise sogar auf ein Kursniveau von über 60 US-Dollar heben.

Bei einem derzeitigen Kursniveau von 37,91 US-Dollar (13.09.2019, maßgeblich für alle Kurse) könnte daher noch reichlich Potenzial bestehen. Zudem winkt hier eine seit 35 Jahren ungekürzte Quartalsdividende in Höhe von 0,51 US-Dollar je Aktie, die es bei dem aktuellen Kursniveau auf eine noch immer attraktive Dividendenrendite von 5,38 % bringt. Ein potenziell interessanter, explosiver Mix, den man sich durchaus mal näher anschauen kann.

2. Deutsche Telekom mit 5G- und US-Fantasie

Eine zweite Aktie, die vor so manchen Chancen stehen könnte, ist die der Deutschen Telekom. Einerseits besitzt die ehemalige deutsche Volksaktie eine gewisse Fantasie durch die Neuheit der 5G-Technologie im Mobilfunkbereich, was wiederum so manche Verkäufe und Vertragsabschlüsse ankurbeln könnte. Allerdings könnte sich auch im US-Geschäft nun endlich was Gewaltiges abzeichnen.

Im Dezember wird ein US-amerikanisches Gericht voraussichtlich entscheiden, ob die geplante Fusion rund um die US-Tochter genehmigt wird oder nicht. In jedem Fall könnte die daraus resultierende Klarheit wieder etwas mehr Bewegung in die Aktie bringen, sowie vielleicht ein gewisses Quäntchen Aufwärtsdynamik. Wer weiß.

Aktuell kann die Deutsche Telekom ebenfalls trotz aller Unsicherheit mit einer durchaus attraktiven Dividende aufwarten. Bei einer zuletzt ausgeschütteten Zahlung in Höhe von 0,70 Euro und einem derzeitigen Kursniveau von 15,11 Euro winkt hier momentan eine Dividendenrendite von 4,63 %. Zudem hat auch die Deutsche Telekom seit rund fünf Jahren die eigene Ausschüttung nicht mehr gesenkt. Vielleicht der Beginn einer spannenden und zuverlässigen Dividendenhistorie, die einen Platz auf so mancher Watchlist verdient hat.

3. SSE als unterbewertete Dividendenperle

Zu guter Letzt könnte auch das britische Versorgerunternehmen SSE einen Platz auf so mancher Watchlist verdient haben. Zwar scheinen hier momentan keine allzu großen, weltverändernden Neuigkeiten anzustehen. Allerdings könnte die Aktie dieses interessanten Ausschütters vielleicht unterbewertet sein. Wer weiß.

SSE kommt bei einem aktuellen Kursniveau von 11,85 Pfund Sterling und einer zuletzt gezahlten Ausschüttung in Höhe von 0,98 Pfund Sterling aktuell auf eine Dividendenrendite von rund 8,27 %. Zudem hat das Unternehmen inzwischen seit 21 Jahren die eigene Ausschüttung nicht mehr gesenkt, was ein sehr starker Indikator für die weiteren Ausschüttungen sein könnte. In lediglich vier Jahren winkt hier schließlich die heiß ersehnte Dividendenaristokratie, was gewiss ein Qualitätsmerkmal für Dividendenaktien ist, das wohl viele anstreben.

Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,38 Pfund Sterling für das vergangene Geschäftsjahr scheint die Dividende zudem ausreichend vom Gewinn gedeckt zu sein. Zudem beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis hier auf ebenfalls preiswerte 8,6, was ebenfalls auf eine Unterbewertung hindeuten könnte. Vielleicht ist die SSE-Aktie daher ebenfalls einen genaueren Blick wert und ein spannender Kandidat für so manche Watchlist.

Spannende Dividendenaktien!

Wie wir daher unterm Strich sehen, könnten die Aktien von AT&T, der Deutschen Telekom und von SSE derzeit durchaus interessant sein. Entweder scheinen sie unterbewertet oder aber vor brisanten Neuigkeiten zu stehen. Oder auch beides.

Ein Platz auf der Watchlist tut jedenfalls nicht weh und könnte vielleicht so einige Chancen offenbaren. Zumindest wenn du geneigt bist, hier einen näheren Blick riskieren zu wollen.

Vincent besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019