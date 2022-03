AT&T Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Per 09.03.2022, 16:17 Uhr wird für die Aktie At&t am Heimatmarkt New York der Kurs von 23 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Integrierte Telekommunikationsdienste".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der At&t als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 12 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 28,44 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 23,64 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 23 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der At&t verläuft aktuell bei 26,36 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 23 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,75 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 24,9 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die At&t-Aktie der aktuellen Differenz von -7,63 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet At&t höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 3,81 Prozentpunkte (8,25 % gegenüber 4,44 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".