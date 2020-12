AT&T Aktie: Wonder Woman 1984 ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die Filmtochter von AT&T Inc. (NYSE:T), Warner Bros., gab am Sonntag bekannt, dass sie die Entwicklung des nächsten Teils der Wonder Woman-Reihe beschleunigen will. Der zweite Superheldenfilm der Reihe, “Wonder Woman 1984 – ” mit Gal Gadot in der Hauptrolle, wurde international am 16. Dezember veröffentlicht und startete eine Woche später während der Weihnachtszeit in den USA.

Was geschah

Nach der positiven Resonanz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung