AT&T-Aktie: Wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Umsatz ging zwar um 1,7% auf 168,9 Mrd $ zurück, dafür konnte ein Gewinnsprung auf 19,9 Mrd $ erzielt werden. Wichtiger als die jüngsten Zahlen sind die weitreichenden Restrukturierungen und die nächsten Investitionen. So plant AT&T, seine Filmtochter WarnerMedia auszugliedern, um sie als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Zuvor hatte AT&T Milliarden in den Ausbau seiner Media-Inhalte investiert.

AT&T ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung